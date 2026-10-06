Le tout nouveau international polonais figurait parmi les principaux candidats, peu avant la clôture du mercato, pour remplacer au BVB Giannis Konstantelias, gravement blessé au genou. Un transfert n’a toutefois pas vu le jour, car les Schwarzgelben ont finalement obtenu en prêt Ethan Nwaneri, du FC Arsenal, plutôt que le joyau offensif polonais.

Le joueur de 19 ans pourrait néanmoins encore débarquer à Dortmund avec quelques mois de retard. Car, comme le rapporte Sky, le directeur sportif Ole Book serait toujours en contact avec Regula. Selon cette information, Regula pourrait à nouveau devenir un sujet au BVB lors du mercato hivernal.

Cependant, Zaglebie Lunin réclamerait sept à huit millions d’euros pour Regula. Une somme importante pour le BVB, qui ne disposerait presque plus de marge de manœuvre financière en raison des gros investissements consentis l’été dernier. Cela pourrait toutefois changer si Luca Reggiani quittait le club en hiver.

Luca Reggiani va-t-il ouvrir la voie à Regula au BVB ?

L’Italien de 18 ans a été l’une des révélations de la phase retour de la saison passée, lorsque le BVB s’est temporairement retrouvé à court de défenseurs centraux. Reggiani a été promu depuis les U19 et l’équipe réserve, et il a plutôt convaincu lorsqu’il a été jeté dans le grand bain. Lors de son quatrième match de Bundesliga, il a même inscrit son premier but. Sa récompense a été un contrat professionnel.

Prochains matchs BVB Bundesliga 14:30 SVW

Cet été, l’international italien à une sélection est toutefois devenu l’un des perdants de la préparation et a été dépassé dans la hiérarchie interne des défenseurs centraux par Filippo Mane. Pendant ce temps, la recrue Joane Gadou, Nico Schlotterbeck et Waldemar Anton sont installés dans la défense à trois de l’entraîneur Niko Kovac.

Bild a récemment rapporté que Reggiani envisageait un départ de Dortmund cet hiver. Jusqu’à la trêve internationale, il n’a disputé que deux brèves apparitions en Bundesliga et en Coupe d’Allemagne. Les prétendants ne devraient pas manquer non plus cet hiver.

Les deux grands clubs milanais, l’AC et l’Inter, ainsi que le FC Southampton juste avant la clôture du mercato, se sont vu prêter un intérêt cet été. Reggiani a toutefois choisi de rester.

Getty Images







