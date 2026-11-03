Selon le journal Mirror, le champion d’Angleterre en titre voit en l’attaquant turc un possible renfort lors du prochain mercato hivernal. L’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, apprécierait particulièrement le joueur de 21 ans.

Cette saison, Arsenal éprouve surtout de grandes difficultés en attaque. Après neuf matches de championnat, le club n’a inscrit que 14 buts et a remporté cinq rencontres avec un seul but d’écart.

La situation n’est guère meilleure dans les autres compétitions. En Ligue des champions, Arsenal a tout de même marqué trois buts contre l’OSC Lille lors de la deuxième journée. En Carabao Cup, en revanche, le club a été éliminé aux tirs au but après n’avoir pu faire mieux que 1-1 en 120 minutes face à Fleetwood Town, pensionnaire de quatrième division.

Yildiz pourrait aider à remédier à ce problème. L’international turc est toujours absent en raison d’une fracture d’un os du métatarse, contractée dès la première journée lors du match de son club, la Juventus Turin, contre Frosinone Calcio.

La saison dernière, il a néanmoins été l’une des rares satisfactions d’une équipe de la Juve globalement terne. Yildiz a été impliqué dans 21 buts (onze buts et dix passes décisives) en 47 matches officiels, contribuant ainsi largement à la qualification de la Vieille Dame, au moins, pour la Ligue Europa.

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Combien le FC Arsenal devrait-il payer pour Kenan Yildiz ?

Si les Gunners passent à l’action, le montant de l’indemnité de transfert devrait être au cœur des discussions. Après sa récente prolongation de contrat, Yildiz est lié au club turinois jusqu’en 2030 et ne disposerait pas de clause libératoire.

La Juventus n’aura guère de raison de vendre l’un de ses meilleurs joueurs en dessous de sa valeur. transfermarkt.de estime l’indemnité de transfert de l’international turc à pas moins de 75 millions d’euros.

Yildiz n’est peut-être donc pas le seul joueur suivi par Arsenal. Selon le Mirror, les Gunners surveillent également Junior Kroupi, de l’AFC Bournemouth, qui aurait déjà suscité l’intérêt du FC Bayern.