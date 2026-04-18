L’été dernier, le PSV a déboursé pas moins de 3 millions d’euros pour arracher Nick Olij au Sparta Rotterdam. Le gardien de but de 30 ans n’a encore disputé aucun match avec l’équipe première, mais il pourrait déjà faire ses valises en fin de saison.

En partie à cause de blessures, le natif de Haarlem n’a pas encore pu faire ses débuts avec l’équipe première d’Eindhoven. Vendredi soir, face au Jong Ajax (défaite 0-1), Olij a gardé les buts du Jong PSV pour la troisième fois cette saison.

« Ça fait du bien. La dernière fois que j’ai joué 90 minutes lors d’un match officiel, c’était il y a très longtemps. Ça m’a fait du bien de retrouver le terrain », explique Olij.

Interrogé par ESPN, le vétéran assure qu’il est toujours prêt à en découdre : « On s’entraîne toute la semaine pour jouer. Aujourd’hui, je savais que j’allais jouer. »

Un transfert à plusieurs millions encore inédit en match officiel, mais cela pourrait changer dès jeudi face au PEC Zwolle : « Vous l’avez dit, j’attends ce moment depuis longtemps. Je n’en sais rien, il me faut encore un peu de patience. »

Conscient de sa valeur, il revendique un impact positif au sein du groupe champion : « J’ai joué un rôle important dans le vestiaire. Je suis toujours resté positif et j’ai travaillé dur. Ça finit par porter ses fruits. »

Au PSV, il pointe derrière le Tchèque Matej Kovár dans la hiérarchie. « Telle est la situation aujourd’hui. Je dois travailler dur chaque jour. La hiérarchie ne va pas changer dans l’immédiat. Cela ne signifie pas que je me contente de mon rôle actuel. Je dois simplement continuer à m’investir. Je suis au sommet de ma carrière et nous verrons ce qui se passera. »

L’incertitude demeure quant au club où Olij évoluera la saison prochaine. « Je n’ai pas encore de réponse. Je n’ai pas pris de décision, car plusieurs parties sont impliquées. Mon objectif est de bien terminer ces quatre dernières semaines et de rester en condition. Nous en saurons plus cet été. »