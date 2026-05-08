Le joueur, qui totalise 149 sélections en équipe nationale, se montre formel : « Je veux absolument revenir à l’Ajax. »

Christian Eriksen se dit ouvert à un retour à l’Ajax, a-t-il annoncé lors d’un événement organisé par Ajax Life.

Interrogé par Siem de Jong et le présentateur Rob van Rossum, le milieu de terrain, actuellement en lutte pour éviter la relégation avec le VfL Wolfsburg, a confirmé son intérêt pour un retour au club ajacide.

« Oui, j’en ai vraiment envie », répond-il sans hésiter. Son contrat en Allemagne court jusqu’en milieu d’année 2027.

Âgé de 34 ans, le meneur de jeu a confirmé son niveau cette saison : en 29 matchs, il a marqué trois fois et délivré huit passes décisives.

Le club est actuellement 16e et donc virtuellement sauvé, mais le 17e, St. Pauli, totalise le même nombre de points avec une moins bonne différence de buts. Les deux formations s’affronteront lors de la dernière journée.

Au cours de sa carrière, le Danois a déjà disputé 163 matchs pour l’Ajax, inscrit 32 buts et délivré 65 passes décisives. Il a ensuite évolué à Tottenham Hotspur puis à Manchester United et compte 149 sélections avec le Danemark.