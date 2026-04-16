Le joueur, qui flirtait ouvertement avec le Real Madrid, a soudainement prolongé son contrat avec Chelsea pour sept ans

Moisés Caicedo s’apprête à signer un nouveau contrat avec Chelsea, a annoncé Fabrizio Romano jeudi après-midi. Cette nouvelle surprend quelque peu, car le joueur avait accordé une interview il y a quelques semaines où il faisait allusion à un transfert au Real Madrid. Son nouveau bail court jusqu’en milieu d’année 2033.

Âgé de 24 ans, le milieu de terrain équatorien avait accordé il y a quelques semaines une longue interview au Diario AS, au cours de laquelle, tout comme son coéquipier Enzo Fernández, il avait ouvertement évoqué Madrid. Coïncidence : la sélection équatorienne était alors en stage dans la capitale espagnole pendant la dernière trêve internationale.

« C'est vraiment génial », a-t-il lancé. « La ville est magnifique. Je suis déjà venu ici et je suis toujours aussi enthousiaste. Le temps est également superbe... Je suis ravi d'être ici », a-t-il ajouté.

Interrogé sur son avenir, alors que plusieurs de ses idoles ont porté le maillot du Real, il avait répondu avec prudence : « On ne sait jamais dans le football, n’est-ce pas ? J’ai actuellement un contrat avec Chelsea. »

« Franchement, je n’ai pas encore réfléchi à un autre club ni à quitter Londres, mais dans le foot, on ne sait jamais. Je veux juste en profiter. J’ai un contrat et je veux continuer à jouer tant que Dieu me le permettra. On verra ensuite ce qui se passera », avait-il ajouté.

Sous contrat jusqu’en 2031, le milieu équatorien prolonge donc son engagement avec les Blues jusqu’en 2033. Ces déclarations avaient d’ailleurs valu à Fernández d’être écarté par l’entraîneur Liam Rosenior, manquant ainsi la rencontre de Coupe contre Port Vale et le match de championnat face à Manchester City.



