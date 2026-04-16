Goal.com
En direct
Chelsea FC v AFC Ajax - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Bart DHanis

Traduit par

Le joueur, qui flirtait ouvertement avec le Real Madrid, a soudainement prolongé son contrat avec Chelsea pour sept ans

Mercato
Chelsea
Real Madrid

Moisés Caicedo s’apprête à signer un nouveau contrat avec Chelsea, a annoncé Fabrizio Romano jeudi après-midi. Cette nouvelle surprend quelque peu, car le joueur avait accordé une interview il y a quelques semaines où il faisait allusion à un transfert au Real Madrid. Son nouveau bail court jusqu’en milieu d’année 2033.

Âgé de 24 ans, le milieu de terrain équatorien avait accordé il y a quelques semaines une longue interview au Diario AS, au cours de laquelle, tout comme son coéquipier Enzo Fernández, il avait ouvertement évoqué Madrid. Coïncidence : la sélection équatorienne était alors en stage dans la capitale espagnole pendant la dernière trêve internationale.

« C'est vraiment génial », a-t-il lancé. « La ville est magnifique. Je suis déjà venu ici et je suis toujours aussi enthousiaste. Le temps est également superbe... Je suis ravi d'être ici », a-t-il ajouté.

Interrogé sur son avenir, alors que plusieurs de ses idoles ont porté le maillot du Real, il avait répondu avec prudence : « On ne sait jamais dans le football, n’est-ce pas ? J’ai actuellement un contrat avec Chelsea. »

« Franchement, je n’ai pas encore réfléchi à un autre club ni à quitter Londres, mais dans le foot, on ne sait jamais. Je veux juste en profiter. J’ai un contrat et je veux continuer à jouer tant que Dieu me le permettra. On verra ensuite ce qui se passera », avait-il ajouté.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA

Sous contrat jusqu’en 2031, le milieu équatorien prolonge donc son engagement avec les Blues jusqu’en 2033. Ces déclarations avaient d’ailleurs valu à Fernández d’être écarté par l’entraîneur Liam Rosenior, manquant ainsi la rencontre de Coupe contre Port Vale et le match de championnat face à Manchester City.


Publicité