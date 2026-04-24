Le joueur, qui compte 19 sélections avec les Oranje, est en passe de rejoindre Liverpool

Micky van de Ven devrait quitter Tottenham Hotspur cet été. Le défenseur hésite entre Manchester United et Liverpool, et d’après la source fiable Ben Jacobs, il aurait une nette préférence.

En cas de relégation, son départ est acté ; si les Spurs se maintiennent, le club lui proposera une nouvelle convention, même si sa signature n’est pas garantie.

Toutefois, l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc des Spurs pourrait inciter le Néerlandais à rester en cas de maintien.

Manchester United suit de près la situation du Néerlandais sans avoir encore entamé de démarches concrètes, tandis que Liverpool, le FC Barcelone et le Real Madrid ont également coché son nom sur leur short-list.

« Le gros problème pour Manchester United, c’est que si Liverpool s’invite sérieusement dans la course – et cette possibilité est très réelle –, Van de Ven optera immédiatement pour Liverpool. Je l’affirme avec une certitude absolue », déclare Ben Jacobs dans une vidéo.

« Van de Ven veut jouer aux côtés de Van Dijk, qui a encore un an de contrat, pour le remplacer l’année suivante en tant que leader de la défense. De plus, toute sa famille est fan de Liverpool, donc le choix est vite fait », conclut-il.