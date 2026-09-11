Le joueur prêté par le Real Madrid, Franco Mastantuono, offre à la Fiorentina sa première victoire grâce à un triplé

Le changement d’entraîneur à la Fiorentina a porté ses fruits immédiatement vendredi soir. Sous la direction de Paolo Vanoli, le prédécesseur et surtout successeur du limogé Fabio Grosso, La Viola s’est imposée 2-4 sur la pelouse de Venezia. Le joueur prêté par le Real Madrid Franco Mastantuono a brillé avec un triplé.

La Fiorentina a mal débuté à Venise, où Akor Adams a donné l’avantage à l’équipe à domicile au milieu de la première période. Le Nigérian arrivé de Séville a intelligemment laissé passer le ballon avant d’ajuster du bout du pied le petit filet opposé : 1-0.

Autour de la demi-heure de jeu, Mastantuono s’est réveillé. Il a d’abord égalisé d’une frappe puissante dans le petit filet, puis quelques instants plus tard il a également inscrit le 1-2 en envoyant de nouveau le ballon au fond depuis l’extérieur de la surface.

Le remplaçant Mateo Pellegrino a aggravé l’écart pour la Fiorentina après la pause, avant que Mastantuono ne complète son triplé. L’Argentin a conclu avec un brin de réussite après que sa première tentative eut été stoppée par le gardien.

En fin de match, Ridgeciano Haps a lui aussi connu son petit moment fort personnel. Avec sa passe décisive, l’ancien de Feyenoord a permis à Antoine Haunaut de fixer le score final à 2-4.

Cette première victoire aura un goût particulièrement savoureux pour la Fiorentina, qui a investi pas moins de 150 millions d’euros en indemnités de transfert cet été et a aussi obtenu le prêt de plusieurs joueurs connus, comme Mastantuono, Radu Dragusin et Álex Jiménez.

Avec trois points en quatre matches, le début de saison de la Fiorentina reste dramatique, mais La Viola espère capitaliser sur ce premier succès dimanche prochain face à Naples. Venezia est provisoirement dernier avec zéro point.



