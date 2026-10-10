Niek Schiks a attiré l’attention du monde entier vendredi soir grâce à un arrêt particulier lors du match entre Heracles Almelo et le RKC Waalwijk (3-0). Le gardien prêté par le PSV a empêché, avant la pause, un but encaissé grâce à une intervention aussi bizarre que brillante. Les images de son action font désormais le tour du monde.

Ce moment remarquable s’est produit en première période du duel à Almelo. Jean-Paul N’Djoli a frappé en direction du petit filet opposé, avec le milieu d’Heracles Sem Scheperman sur la trajectoire du tir. Schiks a levé le bras pour signaler un hors-jeu, mais Scheperman a sauté et a laissé passer le ballon sous lui.

Le ballon a ensuite touché l’intérieur du poteau avant de rouler en direction de la ligne de but. Alors que Schiks avait toujours le bras levé, il est parvenu à écarter le ballon du but avec son talon, derrière sa jambe d’appui. L’arbitre a jugé que le ballon n’avait pas entièrement franchi la ligne, ce qui a permis au RKC d’échapper à l’ouverture du score.

L’arrêt particulier n’est pas passé inaperçu. ESPN a partagé les images sur les réseaux sociaux, après quoi plusieurs grands comptes internationaux de football ont relayé l’action. Le joueur prêté par le PSV a ainsi fait le tour du monde en très peu de temps grâce à cette intervention peu orthodoxe.

Pour Schiks et le RKC, ce moment spectaculaire n’a finalement pas rapporté grand-chose. Heracles n’avait besoin que d’un match nul avant la rencontre pour s’assurer le premier titre de période en Keuken Kampioen Divisie.

En première période, Schiks a encore gardé sa cage inviolée, mais après la pause, Heracles a rapidement pris l’avantage. Tristan van Gilst a transformé un penalty à la 51e minute et a ainsi mis l’équipe à domicile sur la bonne voie. Le RKC n’est ensuite pas parvenu à revenir dans le match.

À la 65e minute, Damon Mirani a doublé la mise, avant que Manny Rodríguez n’inscrive le 3-0 au tableau d’affichage à peine trois minutes plus tard. Le match était alors définitivement plié et Heracles a pu célébrer la conquête du premier titre de période. Grâce à cette victoire, le club d’Almelo s’est dans tous les cas assuré une place en play-offs pour la promotion.







