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imago-sport-1082077414.jpgPro Shots
Jeroen van Poppel
Traduit par

Le joueur prêté par le PSV Niek Schiks fait le tour du monde avec un arrêt bizarre derrière la jambe d’appui

Heracles vs Waalwijk
Waalwijk
Eerste Divisie
PSV
N. Schiks

Niek Schiks a attiré l’attention du monde entier vendredi soir grâce à un arrêt particulier lors du match entre Heracles Almelo et le RKC Waalwijk (3-0). Le gardien prêté par le PSV a empêché, avant la pause, un but encaissé grâce à une intervention aussi bizarre que brillante. Les images de son action font désormais le tour du monde.

Ce moment remarquable s’est produit en première période du duel à Almelo. Jean-Paul N’Djoli a frappé en direction du petit filet opposé, avec le milieu d’Heracles Sem Scheperman sur la trajectoire du tir. Schiks a levé le bras pour signaler un hors-jeu, mais Scheperman a sauté et a laissé passer le ballon sous lui.

Le ballon a ensuite touché l’intérieur du poteau avant de rouler en direction de la ligne de but. Alors que Schiks avait toujours le bras levé, il est parvenu à écarter le ballon du but avec son talon, derrière sa jambe d’appui. L’arbitre a jugé que le ballon n’avait pas entièrement franchi la ligne, ce qui a permis au RKC d’échapper à l’ouverture du score.

L’arrêt particulier n’est pas passé inaperçu. ESPN a partagé les images sur les réseaux sociaux, après quoi plusieurs grands comptes internationaux de football ont relayé l’action. Le joueur prêté par le PSV a ainsi fait le tour du monde en très peu de temps grâce à cette intervention peu orthodoxe.

Pour Schiks et le RKC, ce moment spectaculaire n’a finalement pas rapporté grand-chose. Heracles n’avait besoin que d’un match nul avant la rencontre pour s’assurer le premier titre de période en Keuken Kampioen Divisie.

En première période, Schiks a encore gardé sa cage inviolée, mais après la pause, Heracles a rapidement pris l’avantage. Tristan van Gilst a transformé un penalty à la 51e minute et a ainsi mis l’équipe à domicile sur la bonne voie. Le RKC n’est ensuite pas parvenu à revenir dans le match.

À la 65e minute, Damon Mirani a doublé la mise, avant que Manny Rodríguez n’inscrive le 3-0 au tableau d’affichage à peine trois minutes plus tard. Le match était alors définitivement plié et Heracles a pu célébrer la conquête du premier titre de période. Grâce à cette victoire, le club d’Almelo s’est dans tous les cas assuré une place en play-offs pour la promotion.



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