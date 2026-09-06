Le joueur prêté par l’Ajax Maher Carrizo marque d’entrée dès ses débuts avec le FC Copenhague

Maher Carrizo a fêté ses débuts avec le FC Copenhague dimanche par un but. Le joueur prêté par l’Ajax est entré en jeu à dix minutes du terme contre l’Odense BK et a fixé le score final à 0-5 sur penalty.

Carrizo a rejoint Copenhague à titre temporaire cet été. Lors des négociations avec le grand club danois, l’Ajax n’a pas accepté une option d’achat, car le club voit toujours un avenir pour l’Argentin de vingt ans.

En milieu de semaine, Carrizo a fait sa première apparition dans le groupe, mais il n’était alors pas entré en jeu au Parken Stadion face au concurrent pour le titre, le FC Nordsjaelland (2-0).

Dimanche, alors que le club de la capitale menait 0-4, Carrizo est entré sur la pelouse à dix minutes de la fin. L’ailier droit a eu l’occasion de tirer un penalty dix minutes plus tard et a transformé sans trembler.

Carrizo a rejoint l’Ajax l’hiver dernier en provenance de Vélez Sarsfield, qui a payé entre 5,5 et 6 millions d’euros pour la moitié de ses droits de transfert. Le gaucher, qui est lié jusqu’à mi-2030 à la Johan Cruijff ArenA, a jusqu’à présent disputé huit matches avec l’Ajax.

Copenhague occupe la tête de la Superliga avec dix-huit points après sept matches. Le FC Midtjylland et Nordsjaelland, qui ont joué un match de moins, suivent avec respectivement quatorze et treize points.



