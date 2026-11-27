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Marc Casadó a fait le point sur l'actualité du Deportivo La Corogne et de Barcelone lors d'un entretien accordé à l'émission Gigantes, avant le match qui opposera les deux équipes ce dimanche au stade du Riazor.

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Marc Casadó évolue au Deportivo La Corogne, où il est prêté par Barcelone.

Le journal Sport a publié les propos de Casadó. Le milieu de terrain, qui connaît bien le club catalan, a reconnu avoir pu transmettre quelques détails à son entraîneur en vue du match.

« J'ai pu dire à l'entraîneur certaines choses qui pourraient nous être utiles. La préparation est terminée, maintenant il faut le prouver sur le terrain », a expliqué Casadó.

Dans le même temps, Casadó a mis en garde contre la difficulté d'affronter l'équipe catalane dirigée par Hansi Flick.

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« En football, n'importe quelle équipe peut faire mal à n'importe quelle autre. Barcelone est l'une des meilleures équipes du monde, et le match sera très difficile », a-t-il déclaré.

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Le joueur a également évoqué sa relation avec Alejandro Balde, l'un des joueurs dont il est le plus proche dans le vestiaire de Barcelone.

« Je pense que Balde est le joueur avec qui j'ai la relation la plus forte. Je suis désolé pour ce qu'il traverse en ce moment. Quand il obtient du temps de jeu, je lui souhaite de tout cœur que les choses se passent bien, et je pense qu'il a su montrer son véritable potentiel », a-t-il expliqué.

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Marc Casadó a pris la défense de Lamine Yamal face aux critiques qu'il subit en raison de son style de jeu.

Le milieu de terrain estime qu'il est contradictoire de reprocher à Yamal de tenter de nombreuses actions individuelles tout en réclamant le retour d'un football spontané, celui de la rue.

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« Ça me fait rire quand je vois qu'on critique Lamine Yamal parce qu'il essaie de faire trop de choses, et qu'ensuite on se plaint de la disparition du football avec lequel nous avons grandi dans la rue. On réclame des joueurs comme Neymar, et en même temps on critique Lamine. Ils ont critiqué Messi aussi », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Marc Casadó a tenu à clarifier ses propos sur les installations du Deportivo, après qu'une de ses vidéos a suscité une certaine polémique.

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« La réaction à la vidéo dans laquelle je parlais des installations du Deportivo m'a dérangé. Je souhaite toujours le meilleur à Barcelone. Je pense que mon commentaire n'était pas heureux, et j'ai regretté qu'il ait été mal compris », a-t-il reconnu.

Enfin, le milieu de terrain a dressé un bilan positif de son adaptation au Deportivo La Corogne, ainsi que de l'intégration des nouvelles recrues dans l'équipe.

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« L'intégration a été facile et agréable. Nous, les nouveaux joueurs arrivés, ne faisons qu'apporter un plus pour que l'équipe livre la meilleure performance possible, et il est clair que le club l'apprécie », a-t-il déclaré.