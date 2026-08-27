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Abobakr El Mokadem

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« Le joueur prépare ses valises » : Liverpool trouve un accord avec le PSG pour un transfert à 140 millions d'euros

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B. Barcola
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Angleterre

Un renfort de taille pour Liverpool

Liverpool s'est entendu avec le Paris Saint-Germain sur la conclusion d'un transfert retentissant d'une valeur de 140 millions d'euros, qui devient ainsi l'un des transferts les plus onéreux de ces dernières années.

Liverpool cherche à renforcer sa ligne d'attaque pour se battre pour les titres cette saison, notamment après le départ de sa star égyptienne Mohamed Salah vers le championnat turc.

Selon le journal « Marca », Bradley Barcola a commencé à préparer ses valises : l'ailier du Paris Saint-Germain quittera Paris dans les prochaines heures en direction de l'Angleterre, pour rejoindre officiellement Liverpool.

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 Un accord a été trouvé entre les deux parties, et le joueur rejoindra les rangs de Liverpool lors de la saison en cours.

Les deux clubs ont mené des négociations qui ont duré plusieurs semaines, cherchant à parvenir à un accord, ce qui a finalement été réalisé.

 Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a annoncé l'existence d'un accord entre les deux clubs, et que Barcola portera le maillot rouge après que le club anglais a versé une somme proche de 140 millions d'euros.

Liverpool obtiendra ainsi l'ailier qu'il attendait depuis longtemps pour renforcer son attaque, mettant sans aucun doute la main sur l'un des plus grands joyaux du marché, ainsi que sur l'une des plus grosses indemnités de transfert, aux côtés de celle du transfert de Diomande au Real Madrid.

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