Marciano Vink s’inquiète de la forme de Tjaronn Chery au NEC. Les Nijmégois, qui avaient encore créé la surprise la saison dernière en terminant troisièmes, connaissent un début de nouvelle saison compliqué et se sont inclinés samedi sur le score sans appel de 3-0 sur la pelouse du SC Cambuur.

Dans Dit was het Weekend sur ESPN, Vink et Kenneth Perez évoquent les problèmes de l’équipe de l’entraîneur Dick Schreuder. « Ce que je considère surtout comme le problème du NEC, c’est qu’ils n’ont en réalité pas assez de défenseurs fiables », affirme ce dernier.

Perez pointe notamment du doigt Philippe Sandler, qu’il tient en haute estime mais qui n’est pas toujours disponible en raison de problèmes physiques. « Sandler, je le trouve vraiment très bon. Seulement, on ne peut pas construire autour de lui, parce qu’on ne peut pas l’aligner assez souvent », explique l’analyste, qui souligne également que les attentes autour du NEC ont fortement augmenté après le succès de la saison dernière.

Vink voit aussi un problème dans la qualité ajoutée à l’effectif l’été dernier. « Il y a tout simplement eu trop peu de qualité recrutée », estime-t-il. Selon l’ancien milieu de terrain, des joueurs partis comme Başar Önal et Sami Ouaissa avaient permis au NEC de franchir un cap la saison dernière, et Schreuder disposait alors en plus de davantage d’options pour faire basculer un match.

Le recul de Chery saute surtout aux yeux de Vink. « On voit par exemple un joueur comme Chery. On en avait déjà longuement parlé avant avec l’arrivée de Tadic, mais Chery n’est que la moitié de ce qu’il apportait l’an dernier et de la manière dont il rayonnait alors sur le terrain », lance-t-il de manière critique.

Selon Vink, le NEC s’était en grande partie appuyé la saison dernière sur des joueurs comme Chery et Bryan Linssen. Face à Cambuur, il a en outre vu une autre attitude au sein de l’équipe. « On voit notamment chez Sandler une certaine résignation. Quand il est sorti, on voyait chez lui un peu d’agacement et de colère face au non-respect de certains accords qui, tout simplement, ne sont pas appliqués. »

Perez constate entre-temps que le NEC se montre moins dynamique que la saison dernière. « La flexibilité et la dynamique dans un tel match ne sont plus là. Il y a énormément d’immobilisme », affirme le Danois, qui avait déjà observé la même chose lors du match contre Feyenoord. Selon lui, après une saison exceptionnellement bonne, les joueurs peuvent aussi inconsciemment avoir le sentiment que cela fonctionnera aussi avec un peu moins d’efforts. « Et qu’à cause de cela, on en fait dix pour cent de moins. »