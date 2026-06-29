Le joueur partant réagit : « Je pense que j’aurais dû avoir ma chance à l’Ajax. »

Skye Vink a entamé la semaine dernière son nouveau chapitre au SC Cambuur. Dans un entretien accordé à ESPN, l’attaquant de dix-neuf ans, fils de l’analyste Marciano, estime qu’il méritait d’être lancé à l’Ajax.

Lors de sa première interview sous ses nouvelles couleurs, l’Amstellodamois n’a pas fait dans la demi-mesure : « Je pense que j’aurais dû avoir ma chance, alors que ça ne marchait pas bien chez les A1 de l’Ajax et que, au contraire, je m’en sortais très bien en KKD. »

« Quand cette opportunité ne s’est pas présentée, j’ai décidé que c’était fini pour moi. J’ai alors clairement fait savoir que je voulais partir, même si j’avais encore un contrat de deux ans. Je trouvais que c’était une occasion manquée pour eux. Tout est dit. »

Sous les couleurs de Jong Ajax, il a disputé 61 matchs en Keuken Kampioen Divisie, inscrit sept buts et délivré trois passes décisives. L’équipe réserve amstellodamoise a terminé à la dernière place la saison passée.

Vink ne se formalise pas de la clause de rachat que l’Ajax a inscrite dans son contrat. « C’est une marque d’estime et de respect, le fait qu’ils croient en moi. »

« S’ils croyaient vraiment en moi, ils auraient dû me donner du temps de jeu, ou au moins m’appeler une fois sur le banc. Ils ne l’ont pas fait. »

Le jeune attaquant, déjà très à l’aise devant les micros, attend avec impatience les confrontations entre le Cambuur et l’Ajax. « Je veux marquer à chaque match, mais inscrire un but là-bas aurait une saveur particulière. On verra bien. »

Les Ajacides se rendront à Leeuwarden en mai pour clore la saison.