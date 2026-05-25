Vincent Janssen, désormais libre de tout contrat, cherche un nouveau club. L’attaquant, qui totalise 22 sélections avec les Pays-Bas, a disputé son dernier match sous les couleurs du Royal Antwerp le week-end dernier.

Après quatre saisons passées à Anvers, l’attaquant de 31 ans totalise 173 matchs officiels, 64 buts et 27 passes décisives.

L’avant-centre brabançon n’a toutefois pas l’intention de raccrocher les crampons, comme il l’a confié à Het Laatste Nieuws : « Je n’ai encore aucune idée de ce que l’avenir me réserve : je n’ai absolument pas pris de décision. Toutes les options sont encore ouvertes. »

Il écarte toutefois une possibilité : « En Belgique, pour moi, il n’y a rien d’autre qu’Anvers. Je peux l’affirmer avec certitude. »

« Cela n’a rien à voir avec les autres clubs, car il y a beaucoup de beaux clubs en Belgique, mais Anvers reste pour moi le plus beau », a déclaré l’attaquant.

Il se souvient d’une période faste : « Ce que nous avons accompli ici est fantastique : cela ne se reproduira pas de sitôt en Belgique. J’aurais aimé ajouter un titre à cela, mais cela n’a malheureusement pas été possible. Je suis extrêmement fier d’avoir pu faire partie de ce club pendant quatre ans. »

Formé au Feyenoord, il n’y a jamais joué en professionnel, mais il a disputé des matchs officiels aux Pays-Bas avec Almere City et l’AZ.