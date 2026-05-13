Le joueur néerlandais aux 19 sélections envisage de hang up his boots in the Keuken Kampioen Divisie

Patrick van Aanholt (35 ans) se dit prêt à revenir au FC Den Bosch. Le défenseur, qui compte 19 sélections en équipe nationale des Pays-Bas, l’a annoncé dans l’émission « Sport Talk » de DTV Nieuws.

Né à ’s-Hertogenbosch, il a intégré le centre de formation des Blue White Dragons de 2003 à 2005.

Il a ensuite rejoint le centre de formation du PSV, avant de s’exporter vers des clubs de renom en Angleterre et en Turquie.

Actuellement remplaçant au Sparta Rotterdam, il verra son contrat expirer sans renouvellement.

Den Bosch est une option pour Van Aanholt, à condition que le projet sportif corresponde à ses attentes. « Il faut que tout colle. J’aimerais bien jouer encore un an ou deux, tant que mon corps me le permet, mais il faut que le cadre soit le bon. »

« J’ai entendu des rumeurs, notamment de la part de Danny Verbeek et d’autres sources internes, indiquant que le club est encore un peu en phase de recherche. Si je m’engage, je dois me sentir chez moi », poursuit Van Aanholt, avant d’ajouter avec détermination : « J’ai commencé à Den Bosch et je compte bien y terminer ma carrière. »

Cette saison en Eredivisie, il n’a disputé que 718 minutes, délivrant trois passes décisives et inscrivant un but en treize matchs.