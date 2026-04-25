Le joueur néerlandais, 34 fois international, a quitté le terrain dans d’importantes douleurs : sa participation à la Coupe du monde est sérieusement menacée

Samedi après-midi, Xavi Simons s'est apparemment gravement blessé au genou lors de la rencontre de Premier League face aux Wolverhampton Wanderers. Le milieu de terrain de Tottenham Hotspur a dû céder sa place à la 58e minute, visiblement très douloureux. Sa présence à la prochaine Coupe du monde semble désormais très compromise.

L’incident s’est produit près de la ligne de touche, alors qu’il disputait un duel avec Huog Bueno : le Néerlandais a semblé accrocher son pied dans la pelouse, entraînant une torsion brutale de son genou.

Immédiatement, il a agrippé le bas de son genou, signe d’une vive douleur, et ses cris ont retenti dans tout le stade.

La gravité de la blessure est immédiatement apparue évidente : l’international néerlandais est resté allongé sur la pelouse, nécessitant l’intervention du staff médical.

Après une brève tentative de se relever, il a immédiatement dû se rallonger, poussant un nouveau cri de douleur. Son remplacement a alors été acté : João Palhinha a pris sa place, laissant le Néerlandais, déjà auteur de 34 sélections avec les Oranje, entre les mains des soigneurs.