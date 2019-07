Le joueur le plus performant du Real Madrid n'est pas celui que vous croyez

Le Real Madrid a fait passer à ses joueurs le fameux Cooper test pour jauger leur endurance et le vainqueur est assez inattendu.

Le nouveau physiotéhrapeute du Grégory Dupont avait préparé une petite surprise dimanche dernier aux joueurs du club merengue avant de leur offrir un généreux jour de repos lundi. Le Cooper test.

Ce test d'endurance et de performance nous vient des États-Unis et a été largement utilisé par les militaires américains à partir du début des années 70. Un test simple en apparence, mais extrêmement ardu pour le corps et qui était censé fournir au staff madrilène des données actualisées sur l'état de forme du groupe.

Le Cooper test consiste à couvrir le maximum de distance en 12 minutes de course afin de déterminer le VO2 Max (volume d'oxygène maximum) des athlètes merengue lors d'un exercice cardiovascuaire le tout, selon AS, pour rassembler des données sur l'état de forme des joueurs du Real, recrues incluses, avant les grandes manoeuvres estivales.

AS précise en effet que les 28 joueurs de l'escouade madrilène ont participé à ce test et que c'est Marco Asensio, 23 ans et qui sort d'une saison très mitigée, qui a parcouru le plus de distance. Une distance "impressionnante" selon le média ibérique qui ne précise pas cependant les chiffres réalisés par Asensio.