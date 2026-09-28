Le joueur en vue des Pays-Bas reçoit un conseil étonnant : « Il doit vraiment partir de là ! »

La période internationale semble donner un sérieux coup de boost à plusieurs joueurs de l’équipe des Pays-Bas. Ruben van Bommel ne se montre pas seulement à son avantage, Mexx Meerdink fait lui aussi une excellente impression. Pour lui, il s’agit désormais de montrer aussi sa classe chaque semaine avec l’AZ, estiment Kenneth Perez et Marciano Vink dans Voetbalpraat sur ESPN.

Meerdink est entré en jeu très tôt jeudi contre l’Allemagne (1-1), lorsque Brian Brobbey s’est blessé. Contre la Serbie (victoire 2-1), il a été titularisé pour la première fois avec les Pays-Bas et a immédiatement inscrit deux buts importants. Marciano Vink espère maintenant que l’attaquant pourra poursuivre sur cette lancée avec l’AZ.

« À l’AZ, il a eu une trop grande envie de prouver pour arriver chez les Pays-Bas, pour être sélectionné, pour être vu », commence-t-il. « À l’AZ, il cherche à montrer Meerdink, alors qu’il doit simplement jouer au football. Avoir une bonne concentration. »

« Maintenant, on voit ce qu’il a apporté avec les Pays-Bas. S’il apporte cela à l’AZ… Maintenant, il a obtenu ce pour quoi il a travaillé très longtemps, donc je pense que cela doit aussi être plus facile désormais à l’AZ. Il a reçu un boost. Il a franchi un cap. »

« Il faut aussi laisser un peu de temps à ce garçon », enchaîne Perez. « Pendant longtemps, il n’a pas joué de matches complets, parce que Troy Parrott était tout simplement un bon avant-centre numéro un. Mais il a certaines choses, tout le monde n’en est pas capable. Sa façon de frapper, sa manière de remiser les ballons. C’est peut-être encore trop sporadique, mais laissez-lui un peu de temps. »

« Je ne vais vraiment pas encenser Meerdink ici », réagit Vink. « Parce que la saison dernière, on disait encore qu’il ne pressait pas autant que Parrott, et maintenant il est salué parce qu’il presse formidablement bien avec les Pays-Bas. Donc, chez lui aussi, il y a eu une concentration supplémentaire avec l’équipe des Pays-Bas, et il doit l’emporter avec lui à l’AZ. »

« En réalité, il doit partir de là », lance ensuite Perez dans une remarque étrange. « Il doit vraiment partir de là ! Il doit être stimulé ! », poursuit l’analyste, qui estime que Meerdink n’est pas assez affûté à Alkmaar. « Certains joueurs ont besoin de stimuli, lui doit être stimulé en permanence. »