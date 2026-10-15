Jude Bellingham, la star du Real Madrid, est le joueur le plus fauché de la Ligue des champions cette saison, avec 9 fautes subies après deux journées, selon une statistique du réseau "Squawka".

Nuno Mendes, le latéral du Paris Saint-Germain, occupe la deuxième place après avoir obtenu 8 fautes en sa faveur, devançant Zlatko Tripic, le capitaine du Viking Stavanger, qui affiche le même total mais a joué moins de minutes.

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Martin Baturina, le joueur du Côme, se classe quatrième avec 7 fautes. Il est à égalité avec Michael Olise, la star du Bayern Munich, Akim Zedadka, joueur du Sabah (Azerbaïdjan), Souleymane Camara, du Slovan Bratislava, et Hakon Haraldsson, joueur de Lille.

Alisson Santana, joueur du Chakhtar Donetsk, et Archie Brown, joueur de Fenerbahçe, complètent le top 10 avec 6 fautes obtenues chacun.

La présence de Tripic à la troisième place intervient après les déclarations de Harry Kane, l'attaquant du Bayern, qui l'a décrit après le match nul entre les deux équipes (3-3) comme "un joueur malin qui aime obtenir des coups francs, se rouler par terre et perdre du temps".

Tripic a provoqué l'exclusion d'Olise durant la seconde période, reconnaissant avoir volontairement cherché à provoquer le Français, qui a lancé le ballon au visage du joueur du Viking, écopant ainsi d'un second avertissement et du carton rouge.



