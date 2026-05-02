Guus Til est dans le viseur de Ronald Koeman, comme l'a indiqué à plusieurs reprises le sélectionneur de l'équipe nationale néerlandaise. Après le match Ajax - PSV (2-2), le milieu de terrain réagit à une éventuelle convocation pour la Coupe du monde.

« Peu importe ce que j'en pense », déclare Til depuis Amsterdam au micro de Hans Kraay junior, journaliste pour ESPN. « Après la saison, je pars d'abord une semaine en Italie. À mon retour, la liste des sélectionnés sera connue. Je verrai alors si mon nom y figure. »

Interrogé sur ce qu’il pourrait apporter à l’équipe de Koeman, le milieu polyvalent du PSV répond avec assurance : « Cette année, et même ces dernières années, j’estime avoir été l’un des meilleurs milieux de terrain de l’Eredivisie. »

« J’ai prouvé que je savais marquer. Nous avons été sacrés champions à trois reprises, et j’y ai joué un rôle important. Je pense donc que cela va de soi », ajoute Til avec assurance, lui qui a inscrit 52 buts en 173 matchs sous le maillot du PSV.

Cette saison, il a inscrit seize buts en 38 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot du PSV, souvent aligné en attaque par l’entraîneur Peter Bosz, même si Ricardo Pepi a été préféré face à l’Ajax.

Âgé de 28 ans, Til a fait ses débuts en équipe nationale néerlandaise en mars 2018 et compte désormais six sélections. Sa dernière apparition sous le maillot des Oranje remonte à octobre 2024, lors du match nul 1-1 contre la Hongrie en Ligue des Nations.