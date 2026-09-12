Mark Verkuijl est apparu vendredi pour la première fois devant la caméra d’ESPN depuis le décès de sa petite amie Elisa. Le joueur du Jong Ajax s’est confié ouvertement sur sa situation particulièrement difficile après le match contre le RKC Waalwijk.

« En réalité, je ne vais pas bien », entame le milieu de terrain de vingt ans. « J’ai énormément de mal à reprendre le cours de la vie. Il le faut, mais en réalité, on ne veut pas continuer, parce qu’Elisa est malheureusement décédée. »

Le 18 décembre 2025, Elisa a été percutée par une voiture alors qu’elle courait. Cette femme de 21 ans originaire de Veenendaal a été transportée à l’hôpital par hélicoptère médical, où elle a succombé à ses blessures.

« Elisa n’était pas n’importe qui pour moi », poursuit Verkuijl. « Elle était vraiment tout pour moi, elle était aussi toujours ici (De Toekomst, NDLR). On allait toujours ensemble à l’Ajax, parce qu’elle étudiait aussi tout près d’ici. »

« C’était l’amour de ma vie. Quand elle décède soudainement, c’est ce qu’il y a de plus difficile. En dehors du football, ça ne va pas très bien, j’ai encore énormément de mal. »

« Mais heureusement, j’ai quand même le football, où je peux faire le vide dans ma tête et m’entraîner à fond. Comme ça, j’ai un peu de distraction. » Quatre jours après le drame, un hommage impressionnant à Elisa avait été organisé autour du match Jong Ajax - RKC.

Vendredi, le Jong Ajax a de nouveau affronté le RKC. À quel point était-ce difficile de jouer justement contre cet adversaire ? « Pour être tout à fait honnête, j’ai essayé de ne pas vraiment y penser. C’est quand même un match compliqué. J’ai essayé de me concentrer sur le match, et de ne pas penser à ce qui s’est passé », conclut Verkuijl.

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