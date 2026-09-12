Le joueur du Jong Ajax Mark Verkuijl se confie dans une interview déchirante sur sa petite amie décédée

Mark Verkuijl est apparu vendredi pour la première fois devant les caméras d’ESPN. depuis le décès de sa petite amie Elisa. Le joueur du Jong Ajax se confie ouvertement sur sa situation particulièrement difficile après le match contre le RKC Waalwijk.

« En réalité, je ne vais pas bien », commence le milieu de terrain de vingt ans. « J’ai énormément de mal à reprendre le cours de la vie. Il le faut, mais en fait, on n’a pas envie de continuer, parce qu’Elisa est malheureusement décédée. »

Elisa a été renversée par une voiture le 18 décembre 2025 alors qu’elle courait. Cette femme de 21 ans, originaire de Veenendaal, a été transportée à l’hôpital par hélicoptère médical, où elle a succombé à ses blessures.

« Elisa n’était pas n’importe qui pour moi », poursuit Verkuijl. « Elle était vraiment tout pour moi, elle était aussi toujours ici (De Toekomst, ndlr) . On allait toujours ensemble à l’Ajax, parce qu’elle étudiait aussi tout près d’ici. »

« C’était l’amour de ma vie. Quand elle décède soudainement, c’est la chose la plus difficile qui soit. En dehors du football, ça ne va pas très bien, j’ai encore énormément de mal. »

« Mais heureusement, j’ai le football, où je peux faire le vide dans ma tête et m’entraîner à fond. Pour avoir un peu de distraction. » Quatre jours après ce drame, un hommage poignant à Elisa avait été organisé autour du match Jong Ajax - RKC.

Vendredi, le Jong Ajax a de nouveau affronté le RKC. À quel point était-ce difficile de jouer justement contre cet adversaire ? « Si je suis tout à fait honnête, j’ai essayé de ne pas vraiment y penser. Ça reste un match compliqué. J’ai essayé de me concentrer sur le match, et de ne pas penser à ce qui s’est passé », conclut Verkuijl.



