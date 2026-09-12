Le joueur du Jong Ajax Mark Verkuijl « ne veut en réalité plus continuer à vivre » après le décès de sa petite amie

Mark Verkuijl est apparu vendredi pour la première fois devant les caméras d’ESPN. Le joueur du Jong Ajax s’est confié à cœur ouvert après le match contre le RKC Waalwijk sur sa situation particulièrement difficile.

« En réalité, ça ne va pas bien », commence le milieu de terrain de 20 ans. « J’ai énormément de mal à reprendre le cours de ma vie. Il le faut, mais en fait on n’a pas envie d’avancer, parce qu’Elisa est malheureusement décédée. »

Le 18 décembre 2025, Elisa a été renversée par une voiture alors qu’elle courait. Cette femme de 21 ans originaire de Veenendaal a été transportée à l’hôpital par hélicoptère médical, où elle a succombé à ses blessures.

« Elisa n’était pas n’importe qui pour moi », poursuit Verkuijl. « Elle était vraiment tout pour moi, elle était aussi toujours ici (De Toekomst, ndlr),. On venait toujours ensemble à l’Ajax, parce qu’elle étudiait aussi tout près d’ici. »

« C’était l’amour de ma vie. Quand elle décède d’un seul coup, c’est la chose la plus difficile qui soit. En dehors du football, ça ne va pas très bien, j’ai encore énormément de mal. »

« Mais heureusement, j’ai le football, où je peux faire le vide dans ma tête et m’entraîner à fond. Pour avoir un peu de distraction. » Quatre jours après ce drame, un hommage impressionnant à Elisa avait été organisé autour du match Jong Ajax - RKC.

Vendredi, le Jong Ajax a de nouveau affronté le RKC. À quel point était-ce difficile de jouer justement contre cet adversaire ? « Pour être tout à fait honnête, j’ai essayé de ne pas vraiment y penser. C’est quand même un match difficile. J’ai essayé de me concentrer sur le match, et de ne pas penser à ce qui s’est passé », conclut Verkuijl.



