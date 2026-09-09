Le joueur du FC Barcelone Rodri présente ses excuses pour des propos blessants : « Elles sont vraiment très mauvaises, hein ? »

Le milieu du FC Barcelone Rodri regrette les images publiées de lui lors du déplacement à Valence dimanche dernier. Les Catalans se sont imposés très facilement à Mestalla (0-5) et l’Espagnol n’a clairement pas été impressionné par Valence. On le voit ainsi partager son avis sans filtre avec deux coéquipiers. Rodri a depuis présenté ses excuses.

Rodri a été remplacé dimanche à l’heure de jeu, alors que le score était de 0-3, par l’entraîneur Hansi Flick. Movistar Plus Deportes a braqué sa caméra sur le banc des remplaçants, où le champion du monde s’est entretenu avec son voisin Pau Cubarsí.

« Très faible », dit Rodri. « Ils sont vraiment très mauvais, hein ? Pff, très faible. Comment ont-ils fait la saison dernière ? », demande Rodri. « Ils étaient proches de l’Europe », répond Cubarsí. Valence a échoué à deux points d’une qualification pour la Conference League.

Rodri ne semble visiblement pas en revenir et écoute la réponse de Cubarsí bouche bée. Plus tard, Rodri discute également avec Gavi. « En seconde période, ils n’ont même pas franchi la ligne médiane. »

Movistar a publié les images et en a bouleversé Rodri, rapporte le média valencien À Punt. Selon ce média, Rodri a pris contact avec le capitaine de Valence José Luis Gayà pour expliquer ce qui s’est passé et présenter ses excuses.

Rodri, capitaine de l’Espagne, connaît bien Gayà grâce à la sélection nationale et a expliqué qu’il avait tenu ces propos dans un cadre privé, qu’il regrettait la diffusion des images et qu’il n’avait pas l’intention d’offenser les joueurs de Valence.

Rodri a demandé à Gayà de transmettre son message à l’effectif de Valence. En outre, COPE écrit que Rodri pourrait publier une déclaration après le match de Ligue des champions contre Feyenoord mercredi soir.

Le Madrilène de trente ans évolue à Barcelone depuis cet été, qui l’a arraché à Manchester City pour environ soixante-dix millions d’euros. Jusqu’à présent, il a disputé trois matches avec son nouveau club.



