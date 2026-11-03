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Jesús de MiguelIMAGO
Bart DHanis
Traduit par

Le joueur du CD Tenerife Jesús de Miguel (30 ans) est décédé après une faute commise par un gardien de but

L’attaquant du CD Tenerife Jesus de Miguel est décédé des suites d’une collision avec le gardien d’Andorre Jesús Owono, rapportent plusieurs médias espagnols.

Lundi après-midi, le match de LaLiga 2 entre Tenerife et Andorre a basculé juste avant la fin.

Les deux équipes avaient déjà chacune reçu un carton rouge et le score était de 2-2 lorsque l’incident s’est produit à la septième minute du temps additionnel. De Miguel a été lancé en profondeur par un ballon aérien, tandis que le gardien d’Andorre Jesús Owono sortait à sa rencontre.

Comme l’action se déroulait près de la ligne médiane, Owono ne pouvait pas toucher le ballon des mains. Il a donc tenté de le dégager du pied, mais a aussi violemment heurté la tête de De Miguel, âgé de trente ans.

Après avoir été soigné pendant plusieurs minutes, De Miguel a été évacué du terrain sur une civière et transporté à l’hôpital. Selon les médias espagnols, il a également subi un arrêt cardiaque, avant que son cœur ne reparte grâce à une réanimation.

Lundi soir, l’état de De Miguel semblait se stabiliser, mais mardi matin, Tenerife a annoncé qu’il s’était dégradé. Peu après, l’attaquant espagnol est décédé des suites de la faute.

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