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Cerezo Osaka v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

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Le joueur du BVB présent à la Coupe du monde remplacé tôt lors d’un match amical ! Des inquiétudes liées à une blessure au Borussia Dortmund ?

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C. Chukwuemeka

Le Borussia Dortmund doit-il s’inquiéter pour l’un de ses revenants de la Coupe du monde ? Carney Chukwuemeka n’a pas pu continuer à jouer à partir de la 23e minute lors du match amical contre le FC Tokyo, samedi, en raison d’une blessure.

Dès la 8e minute de la rencontre, le milieu de terrain s’était blessé sans intervention adverse, restant visiblement légèrement accroché au gazon avec le genou droit. Quelques secondes plus tard, Chukwuemeka s’est assis au sol et a fait appel au staff médical, avant d’être examiné en détail au genou droit.

Alors qu’il semblait dans un premier temps que l’international autrichien devrait être remplacé immédiatement, Chukwuemeka est finalement revenu sur la pelouse peu après. Après un peu plus de 20 minutes, il n’a toutefois définitivement pas pu continuer et le joueur de 22 ans a demandé à sortir, remplacé par le nouveau talent du milieu de terrain Takato Yamamoto. Peu auparavant, Chukwuemeka s’était de nouveau assis au sol et ne courait toujours pas totalement normalement.

La gravité de la blessure reste encore à déterminer, une fois qu’un diagnostic aura été posé. Il est également possible que ce remplacement n’ait été qu’une simple mesure de précaution.

Blessure inquiétante ? Carney Chukwuemeka veut s’imposer au BVB dans un rôle plus important

Bien sûr, tout cela reste amer quoi qu’il arrive, puisque Chukwuemeka venait tout juste de reprendre la préparation après des vacances prolongées liées à la Coupe du monde et voulait immédiatement passer à la vitesse supérieure afin de jouer éventuellement un rôle plus important au BVB la saison prochaine que lors de l’exercice écoulé. Le milieu de terrain, auparavant toujours actif chez les jeunes sélections anglaises, avait décidé en mars d’un changement d’association, puisqu’il est également éligible pour l’Autriche.

Carney Chukwuemeka Dortmund 01202026Getty Images

Le joueur de Dortmund a ensuite également intégré le groupe de l’équipe de l’ÖFB pour la Coupe du monde et est entré en jeu comme joker lors de trois des quatre matches de l’Autriche dans le tournoi en Amérique du Nord. Lors de la défaite 0-3 en seizième de finale contre l’Espagne, future championne du monde, début juillet, il était entré à la pause.

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Les matches amicaux du BVB au Japon marqués par des sorties précoces

Chukwuemeka était arrivé à Dortmund au début de l’année 2025 avec des problèmes au genou, mais lors de la saison passée, il avait plutôt bien maîtrisé ses soucis physiques récurrents. Toutes compétitions confondues, le Viennois de naissance a disputé 38 matches en 2025/26, pour trois buts et deux passes décisives.

Le groupe du BVB va quant à lui reprendre la direction de Dortmund après le test contre Tokyo, alors qu’en milieu de semaine, le Borussia avait affronté un autre club japonais de première division, Cerezo Osaka. Du point de vue du BVB, la rencontre a toutefois tourné au fiasco : l’équipe s’est inclinée 0-1 après une prestation décevante et Filippo Mane avait déjà lui aussi dû sortir sur blessure. Le jeune défenseur central souffrait de problèmes à la cuisse, mais il n’a toutefois pas été trop gravement touché. Contre Tokyo, Mane ne figurait malgré tout pas dans le groupe de Dortmund.

La rencontre, samedi midi heure allemande, a par ailleurs dû être brièvement interrompue après un peu plus d’une demi-heure de jeu. Une pluie torrentielle de type mousson et une alerte orage sur place ont contraint le corps arbitral à prendre cette mesure, les deux équipes regagnant dans un premier temps les vestiaires. Après environ une demi-heure d’interruption, le match amical a toutefois pu reprendre.

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