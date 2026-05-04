Ethan Butera quitte l’Ajax. Le défenseur de 20 ans, arrivé il y a trois ans à Amsterdam, ne portera pas le maillot de l’équipe première et met fin à son aventure néerlandaise, principalement entravée par les blessures.

Le défenseur a officialisé son départ sur Instagram, retraçant une période tumultueuse : « Trois ans… trois ans de hauts et de bas, de travail acharné, de doutes et de combats. Ça n’a jamais été facile, surtout à cause des blessures qui ont tenté plus d’une fois de m’arrêter. »

Recruté à l’été 2023 pour 1,5 million d’euros en provenance du RSC Anderlecht, il suivait les traces de plusieurs talents belges ayant rejoint le Johan Cruijff ArenA, ce qui nourrissait de grandes attentes.

Si des joueurs comme Mika Godts, Rayane Bounida et Jorthy Mokio ont réussi à percer en équipe première, Butera est resté bloqué chez les espoirs. Les blessures ont constamment contrarié son développement. Il n’a disputé ses premières minutes avec le Jong Ajax qu’au cours de la saison 2024/25.

Au total, il a disputé 28 matchs avec Jong Ajax, pour une passe décisive, ainsi que six rencontres avec l’Ajax U19, sans jamais atteindre le groupe pro.

Malgré ces obstacles, le défenseur garde le souvenir d’une expérience enrichissante. « Mais à chaque chute, je me suis relevé. Grâce à Dieu, j’ai trouvé la force de persévérer et de ne jamais abandonner », conclut Butera, résumant ainsi son combat des dernières années.