Alex Pastoor a énormément apprécié le jeu du NEC mardi soir. L’équipe de Dick Schreuder a tenu l’Olympiakos en échec (0-0) lors du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, mais c’est même elle qui méritait le plus la victoire.

Alors que Darko Nejasmic a déjà reçu des compliments de toutes parts, Pastoor a longuement profité du débrief sur Ziggo Sport pour mettre Noé Lebreton en lumière. Le milieu offensif a laissé une excellente impression.

« Sano est parti maintenant, mais si j’étais Dick Schreuder, je me gratterais quand même encore la tête une fois », commence Pastoor dans un entretien avec Noa Vahle. « Parce que si les gens font attention, ils viendront aussi voir Lebreton. »

« Quand on regarde Lebreton, on voit qu’il peut rivaliser au plus haut niveau dans tous les moments clés. Dès maintenant. C’est un jeune garçon : il met les gaz, c’est incroyable. Mais il sait aussi très bien jouer au football et cette agressivité, associée à la créativité et au sens du but… »

« Citez-moi des milieux de terrain de l’équipe de France des Pays-Bas capables de faire ça », poursuit un Pastoor complètement dithyrambique. « Là-bas, c’est surtout des passes et du jeu de position, mais là, on parle de tout autre chose. À savoir entrer soi-même dans le match en faisant cela. »

« Être toujours disponible, très bien se démarquer, être un bon relais entre les lignes, se projeter devant le but… Mais surtout, quand les autres ont le ballon, jouer le couteau entre les dents, sans commettre une seule faute. Il n’a jamais retiré ni la tête ni la jambe nulle part. Ça, ça me met du baume au cœur », conclut Pastoor.

Mardi prochain, le NEC pourra finir le travail à domicile. Le match retour est programmé à 19 h 30 à De Goffert.