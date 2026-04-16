Le joueur de l’équipe nationale néerlandaise, qui compte 32 sélections, crée la surprise et met immédiatement un terme à sa carrière de footballeur

Terence Kongolo met immédiatement un terme à sa carrière professionnelle. Le défenseur de 32 ans l’a annoncé sur ses réseaux sociaux.

« Aujourd’hui, je prends conscience que le voyage est terminé », écrit Kongolo. « Je suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que ce magnifique sport m’a appris. » Il évoque ensuite les moments les plus marquants de sa carrière.

Il conclut son message par un remerciement appuyé : « Je tiens à remercier tous les entraîneurs de chaque club où j’ai évolué, ainsi que mes coéquipiers au fil des ans, ma famille, mes amis et bien sûr les supporters qui m’ont accompagné à chaque étape de mon parcours. Merci. »

Sous contrat depuis février avec le club géorgien FC Iberia 1999, il n’y a disputé qu’une seule rencontre. Auparavant, il était sans club après la résiliation de son contrat avec le NAC Breda.

Kongolo avait fait ses débuts en 2012 avec l’équipe première du Feyenoord, pour lequel il a disputé 138 matchs officiels.

Il a ensuite porté les couleurs de l’AS Monaco, Huddersfield Town, Fulham, Le Havre AC, le Rapid Vienne, le NAC Breda et, enfin, l’Iberia 1999. Son transfert le plus lucratif remonte à 2018, lorsque Huddersfield l’a recruté auprès de Monaco pour vingt millions d’euros.

International néerlandais, il a porté le maillot des Oranje à quatre reprises, dont une sortie lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil.