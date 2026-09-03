Le joueur de Feyenoord voulait lui-même partir malgré son faible temps de jeu : « Il a aussi eu une longue blessure »

Leo Sauer a lui-même formulé une demande de transfert, comme l’explique le directeur technique de Feyenoord, Dévy Rigaux, sur Feyenoord ONE. L’ailier slovaque a quitté le club cet été pour rejoindre le VfB Stuttgart pour environ quinze millions d’euros.

Le club de Rotterdam s’est séparé pas moins de dix-huit joueurs durant cette période de transferts. « C’est un nombre incroyablement élevé », juge Rigaux. « À mes yeux, c’est quelque chose que je ne voudrais plus revivre. »

Le Belge estime qu’un aussi grand nombre de départs se fait au détriment de la stabilité d’une équipe. « Mais c’était nécessaire. Ce n’était pas quelque chose sur lequel je pouvais réfléchir, c’était tout simplement une nécessité. »

Rigaux a trouvé une solution permanente pour beaucoup de joueurs, et il s’en réjouit. Cela lui évite de devoir à nouveau chercher des solutions pour ces joueurs l’été prochain.

L’un des joueurs partis définitivement est Sauer. « Leo était à Feyenoord depuis très longtemps et il est venu me voir au début de la saison pour m’expliquer qu’il souhaitait tout de même franchir un cap cet été. »

« Il a aussi connu une longue blessure la saison dernière et n’a pas beaucoup joué lors de la seconde moitié de saison », ajoute le dirigeant de 38 ans.

« Comme nous avions alors affaire à plusieurs clubs issus des cinq grands championnats, et que nous pouvions bien négocier pour ce montant, nous avons alors choisi d’accéder à son souhait de départ, au juste prix », conclut Rigaux.