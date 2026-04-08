Le joueur de Feyenoord, qui avait connu une période difficile, retrouve sa forme et joue à nouveau un rôle clé dans la lutte pour la montée

Mardi soir, Cyle Larin a de nouveau joué un rôle clé pour Southampton en inscrivant un but, permettant à son équipe de s'imposer 1-5 face à son concurrent direct, Wrexham. L'ancien joueur prêté par le Feyenoord commence peu à peu à retrouver sa forme au sein d'une équipe de Southampton en pleine forme, après son départ de Rotterdam.

Dans l'ensemble, le mariage entre Larin et Feyenoord n'a pas été un grand succès. L'attaquant canadien avait été prêté par le RCD Majorque à l'été 2025, mais six mois plus tard, il quittait déjà le club actuellement classé deuxième de l'Eredivisie.

Le joueur, qui compte 88 sélections avec le Canada, a disputé au total 15 matches pour l'équipe de Robin van Persie, au cours desquels il a inscrit un but. Lors du match de Ligue Europa contre le Panathinaikos, l'attaquant a inscrit le 3-1 en fin de match.

Après avoir joué environ 400 minutes sous le maillot du Feyenoord, la collaboration entre Larin et le club a pris fin. Le club de Championship de Southampton est devenu sa prochaine destination, un choix qui ne lui a certainement pas fait de tort jusqu'à présent.

En 13 matchs, au cours desquels il a déjà joué près de 300 minutes de plus qu’au Feyenoord, Larin a trouvé le chemin des filets à cinq reprises et a délivré une passe décisive. Mardi, il a inscrit le 3-1 lors du match contre Wrexham.

Dès le début du match, le Canadien était déjà tout près de marquer, lorsqu’il a touché la barre transversale d’une tête. Après une heure de jeu, il a toutefois profité d’un tacle raté sur la ligne médiane et, après une longue course, a envoyé le ballon au fond des filets d’une frappe maîtrisée. L’attaquant a ainsi réussi à marquer son but.

« Dès que j’ai su que le ballon venait vers moi, je me suis simplement élancé. Ça semble long, mais ça ne l’est pas. Je n’avais qu’une seule chose en tête : mettre le ballon au fond des filets, et j’y suis parvenu », a-t-il déclaré après le match à propos de son but.

Son équipe est de toute façon en excellente forme. En début de semaine, Arsenal a été battu en quarts de finale de la FA Cup et, par ailleurs, l'équipe de Tonda Eckert – qui a succédé à Will Still, limogé en novembre – est invaincue depuis la mi-janvier. Southampton occupe désormais la sixième place, ce qui lui assure une place en barrages.