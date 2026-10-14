Le joueur de Feyenoord qui a brillé est aux anges après la victoire face à Como : « Je me sens tout simplement super bien ! »

Givairo Read est un homme heureux après la victoire 3-2 du Feyenoord face à Côme. Le latéral droit de vingt ans, qui a porté le brassard de capitaine après la pause, dit se sentir « formidable ». « Tu entraînes le public avec toi et, à partir de là, tu es pratiquement inarrêtable à De Kuip. »

« C’était encore une soirée magique, c’est certain », confie Read à la caméra de Ziggo Sport. « Nous avons fait un bon match, je pense. Les supporters, oui… Je me sens tout simplement formidable ! Je n’ai pas vraiment de mots. Je suis tellement heureux. »

« Je pense qu’au début, nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avions du mal à presser au départ, il nous a fallu un peu de temps pour trouver comment faire. Mais nous y sommes finalement parvenus et, ballon au pied, nous avons été très bons, je trouve. »

Feyenoord s’est retrouvé mené après un but d’Assane Diao, que le club avait autrefois convoité. Deux minutes plus tard, Gjivai Zechiël a frappé fort pour égaliser. En seconde période, Anis Hadj Moussa a fait parler la poudre, avant que Robert Sánchez ne marque contre son camp pour porter le score à 3-1.

Le but du 3-2 inscrit dans le temps additionnel par Tasos Douvikas, ancien attaquant du FC Utrecht, est arrivé trop tard pour Côme. « Nous avons disputé beaucoup de duels », poursuit Read. « Tu entraînes le public avec toi et, à partir de là, tu es pratiquement inarrêtable à De Kuip. »

Feyenoord traverse une excellente période. Après sa défaite face au FC Barcelone (5-1), le club a remporté ses quatre rencontres suivantes, dont celle contre Côme. « Cela en dit long », répond Read lorsqu’on lui demande ce que signifie le fait que Feyenoord montre aussi de quoi il est capable en Ligue des champions. « Nous sommes dans une bonne dynamique et nous nous sentons très bien. Maintenant, nous devons bien récupérer, car samedi arrive vite. » Samedi soir, Feyenoord se déplacera chez Telstar.

« Je me sens bien. Mon corps se sent beaucoup mieux que la saison dernière. J’apporte simplement cela sur le terrain, je suis très heureux », ajoute Read, qui a récupéré le brassard de capitaine après la sortie sur blessure de Luciano Valente. Read ne sait pas non plus exactement ce dont souffre le milieu de terrain.



