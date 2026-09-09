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UEFA Champions League: FC Barcelona, Barca v Feyenoord Rotterdam Barcelona - Luciano Valente of Feyenoord Rotterdam, Goalkeeper Tjark Ernst of Feyenoord Rotterdam, Givairo Read of Feyenoord Rotterdam, Nacho Ferri of Feyenoord Rotterdam, Anis Hadj Moussa of Feyenoord Rotterdam, Jeremiah St Juste of Feyenoord Rotterdam, Charles Vanhoutte of Feyenoord Rotterdam, Tsuyoshi Watanabe of Feyenoord Rotterdam, Javier Lopez of Feyenoord Rotterdam, Mika Marmol of Feyenoord Rotterdam and Gjivai Zechiel of Feyenoord Rotterdam look on before the first competition round of the 2026 2027 UEFA Champions League season. The match is set between FC Barcelona and Feyenoord Rotterdam at Camp Nou on 9 September 2026 in Barcelona, Spain. (Hero Images Yannick Verhoeven) Copyright: xYannickxVerhoevenxImago
Jeroen van Poppel

Traduit par

Le joueur de Feyenoord ne se rend pas populaire au Camp Nou : « Il ridiculise notre club avec ça... »

FC Barcelone vs Feyenoord
FC Barcelone
Feyenoord
Ligue des Champions

Sem Steijn ne s’est pas rendu très populaire mercredi soir avec sa manière de célébrer son but contre le FC Barcelone. Le milieu de terrain de Feyenoord a inscrit le but du 4-1 alors que son équipe était largement menée, puis a fêté sa réalisation avec exubérance au Spotify Camp Nou, ce qui lui vaut des critiques de la part des consultants comme des supporters.

À ce moment-là, Feyenoord n’avait plus grand-chose à opposer au champion d’Espagne. Les Rotterdamois se sont finalement inclinés 5-1, même si l’équipe s’est procuré quelques occasions au cours du match et que Nacho Ferri a même semblé réduire l’écart à 3-1 alors que le score était de 3-0, avant que ce but ne soit refusé pour hors-jeu.

Peu après, Feyenoord a tout de même trouvé la faille. Gonçalo Borges a percé sur le côté droit et a servi Steijn, qui a bien devancé son adversaire avant de conclure avec conviction. Le remplaçant a célébré son but de manière visiblement exubérante et n’a pas pu retenir un large sourire.

Sur Ziggo Sport, Jon Dahl Tomasson a observé cette réaction avec des sentiments partagés. « Moi aussi, je serais content, mais je ne célébrerais pas si tu perds de cette manière », a déclaré l’ancien joueur de Feyenoord. « En tant que footballeur, ça ne se montre pas. Le plus important, c’est de gagner, et tu es tout simplement mené au score. »

Tomasson a toutefois dit pouvoir comprendre en partie Steijn, qui, selon lui, a traversé une période difficile et a peu joué. « Je suis très heureux pour lui. J’aurais moi aussi été super content si j’avais marqué un but comme ça, mais je ne l’aurais jamais fait moi-même », a souligné le Danois, qui a en même temps qualifié la réaction de Steijn de « pure ».

Youri Mulder aussi a eu du mal avec cette célébration exubérante. « Un petit peu, oui », a-t-il répondu à la question de savoir si cela l’avait dérangé. « Si c’est le 2-1, tu peux bien célébrer, parce que tu te dis : allez, peut-être qu’on peut encore revenir à 2-2. Mais là, tu mets le 4-1 alors qu’il reste encore dix minutes à jouer. À ce moment-là, tu lèves simplement la main et tu repars le plus vite possible. »

Chez les supporters de Feyenoord sur X, la manière dont Steijn a célébré son but a également été mal perçue. « Il célèbre comme un amateur qui marque contre Barcelone... », a écrit un supporter, tandis qu’un autre s’est montré encore plus sévère : « Tu ridiculises ton club si tu vas fêter le 4-1 avec autant de joie… »

Après la rencontre, Steijn a expliqué sur Ziggo Sport pourquoi son but représentait autant pour lui. « J’ai toujours eu un rêve, et c’était contre Barcelone », a-t-il raconté. « J’ai surpassé mon père sur beaucoup de choses en tant que footballeur, mais il y en avait encore une que je n’avais pas accomplie, et c’était marquer contre Barcelone. »

Sa situation personnelle a également joué dans cette joie débordante. « Je traverse évidemment une période durant laquelle j’aurais préféré avoir davantage de minutes », a confié Steijn. « Donc, marquer un but comme celui-là, ça fait vraiment du bien. »

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