Le joueur de Feyenoord ne se rend pas populaire au Camp Nou : « Il ridiculise notre club avec ça... »

Sem Steijn ne s’est pas rendu très populaire mercredi soir avec sa manière de célébrer son but contre le FC Barcelone. Le milieu de terrain de Feyenoord a inscrit le but du 4-1 alors que son équipe était largement menée, puis a fêté sa réalisation avec exubérance au Spotify Camp Nou, ce qui lui vaut des critiques de la part des consultants comme des supporters.

À ce moment-là, Feyenoord n’avait plus grand-chose à opposer au champion d’Espagne. Les Rotterdamois se sont finalement inclinés 5-1, même si l’équipe s’est procuré quelques occasions au cours du match et que Nacho Ferri a même semblé réduire l’écart à 3-1 alors que le score était de 3-0, avant que ce but ne soit refusé pour hors-jeu.

Peu après, Feyenoord a tout de même trouvé la faille. Gonçalo Borges a percé sur le côté droit et a servi Steijn, qui a bien devancé son adversaire avant de conclure avec conviction. Le remplaçant a célébré son but de manière visiblement exubérante et n’a pas pu retenir un large sourire.

Sur Ziggo Sport, Jon Dahl Tomasson a observé cette réaction avec des sentiments partagés. « Moi aussi, je serais content, mais je ne célébrerais pas si tu perds de cette manière », a déclaré l’ancien joueur de Feyenoord. « En tant que footballeur, ça ne se montre pas. Le plus important, c’est de gagner, et tu es tout simplement mené au score. »

Tomasson a toutefois dit pouvoir comprendre en partie Steijn, qui, selon lui, a traversé une période difficile et a peu joué. « Je suis très heureux pour lui. J’aurais moi aussi été super content si j’avais marqué un but comme ça, mais je ne l’aurais jamais fait moi-même », a souligné le Danois, qui a en même temps qualifié la réaction de Steijn de « pure ».

Youri Mulder aussi a eu du mal avec cette célébration exubérante. « Un petit peu, oui », a-t-il répondu à la question de savoir si cela l’avait dérangé. « Si c’est le 2-1, tu peux bien célébrer, parce que tu te dis : allez, peut-être qu’on peut encore revenir à 2-2. Mais là, tu mets le 4-1 alors qu’il reste encore dix minutes à jouer. À ce moment-là, tu lèves simplement la main et tu repars le plus vite possible. »

Chez les supporters de Feyenoord sur X, la manière dont Steijn a célébré son but a également été mal perçue. « Il célèbre comme un amateur qui marque contre Barcelone... », a écrit un supporter, tandis qu’un autre s’est montré encore plus sévère : « Tu ridiculises ton club si tu vas fêter le 4-1 avec autant de joie… »

Après la rencontre, Steijn a expliqué sur Ziggo Sport pourquoi son but représentait autant pour lui. « J’ai toujours eu un rêve, et c’était contre Barcelone », a-t-il raconté. « J’ai surpassé mon père sur beaucoup de choses en tant que footballeur, mais il y en avait encore une que je n’avais pas accomplie, et c’était marquer contre Barcelone. »

Sa situation personnelle a également joué dans cette joie débordante. « Je traverse évidemment une période durant laquelle j’aurais préféré avoir davantage de minutes », a confié Steijn. « Donc, marquer un but comme celui-là, ça fait vraiment du bien. »