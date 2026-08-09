Le joueur de Feyenoord devenu superflu peut partir et a déjà discuté avec plusieurs clubs

Face au Sparta (0-1), Luka Ivanusec et Casper Tengstedt ne figuraient pas dans le groupe de Feyenoord. Selon Voetbal International l’attaquant danois peut partir et il est déjà en discussions avec plusieurs clubs.

Ayase Ueda, Nacho Ferri et Shaqueel van Persie ont été préférés à Tengstedt, qui est donc resté hors du groupe.

Selon VI, Tengstedt et Feyenoord se dirigent vers une rupture. L’attaquant aurait déjà parlé avec plusieurs clubs étrangers, dont l’un est désormais concret.

Le Danois a discuté avec Trabzonspor et le PAOK Salonique. En plus de cela, il existe un intérêt en provenance du Championship et les Seattle Sounders sont concrètement sur le dossier Tengstedt.

Selon certaines informations, il privilégie lui-même un transfert vers la Turquie ou la Grèce et Feyenoord est prêt à faciliter son départ.

Tengstedt a été recruté la saison dernière en provenance de Benfica pour six millions d’euros. Les Rotterdamois réclameraient désormais, selon certaines informations, un montant similaire pour l’attaquant de 26 ans.

Au total, Tengstedt a disputé dix-huit matches d’Eredivisie avec Feyenoord. Il y a inscrit trois buts.