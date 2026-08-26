Le joueur de Fenerbahçe Guendouzi agressé près du tunnel des joueurs par un supporter lyonnais en colère

Le ton est monté mercredi après le coup de sifflet final d’Olympique Lyon - Fenerbahçe (1-2). Mattéo Guendouzi a été au centre de la polémique et le milieu de terrain des Turcs a même été agressé par un supporter lyonnais en colère.

Des images montrent Guendouzi provoquer le public lyonnais après cette rencontre tendue des barrages. Cela déclenche la colère des joueurs de l’équipe à domicile, avant qu’une échauffourée n’éclate, avec également des joueurs de Fenerbahçe accourus sur place.

Des images prises depuis les tribunes montrent qu’un supporter lyonnais saute vers le bas au niveau du tunnel des joueurs pour s’en prendre à Guendouzi. L’intéressé reçoit ensuite des coups, notamment de la part d’Ederson.

Guendouzi a évolué par le passé à l’Olympique de Marseille, le grand rival de Lyon. Il a donc été copieusement sifflé lorsqu’il est entré sur le terrain mercredi. Il a répondu en brandissant son majeur.

Fenerbahçe a tenu bon dans le temps additionnel et s’est finalement imposé 1-2 face à Lyon. Le billet pour la Ligue des champions est donc entre les mains du club turc, tandis que Lyon disputera la Ligue Europa cette saison.