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GREECE-ATHENS-AEK-ATHENS-REAL-MADRID-UEFA-CHAMPIONS-LEAGUE-04-11AFP
Loai Mohamed
Traduit par

Le joueur d'Athènes réédite l'exploit de Mido : le Real Madrid, victime habituelle des auteurs de leur premier but

AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Real Madrid
Ligue des Champions
A. Koita
Mido
Grèce
Espagne
Mauritanie
Égypte

Un duo arabe dans la liste de prestige

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Le Mauritanien Aboubakary Koïta, joueur de l'AEK Athènes, a rejoint une liste exceptionnelle de joueurs ayant inscrit le premier but de leur pays dans l'histoire de la Ligue des champions face au Real Madrid, devenant ainsi le deuxième joueur arabe à réaliser cet exploit, après l'Égyptien Ahmed Hossam « Mido ».

Koïta a marqué un but sous le maillot de l'AEK Athènes dans les cages du Real Madrid, ce mercredi soir, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition continentale.

Le joueur de 28 ans a inscrit le premier but mauritanien de l'histoire de la Ligue des champions.

Koïta a ajouté la Mauritanie à une liste comptant 6 nationalités qui ont réussi à marquer leur premier but dans l'histoire de la compétition face au club madrilène, selon une statistique du réseau « Mister Chip ».

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Mido avait été le premier joueur égyptien à marquer un but dans l'histoire de la Ligue des champions, lorsqu'il a fait trembler les filets du Real Madrid sous le maillot de l'Olympique de Marseille en 2003, faisant de Koïta le deuxième joueur arabe à rejoindre cette liste 23 ans plus tard.

Les joueurs arabes ont été précédés par quatre autres joueurs, qui ont ouvert le compteur de buts de leur pays dans la compétition face au Real Madrid, à savoir :

- Tadjikistan : Tcherevtchenko, joueur du Lokomotiv Moscou, en 2001.

- Costa Rica : Centeno, joueur de l'AEK Athènes, en 2002.

- Lettonie : Verpakovskis, joueur du Dynamo Kiev, en 2004.

- Luxembourg : Thill, joueur du Sheriff Tiraspol, en 2021.

Une autre singularité ressort de cette statistique, puisque deux des joueurs auteurs de ces buts sont liés au club de l'AEK Athènes : le Costaricien Centeno en 2002 et le Mauritanien Koïta en 2026.

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