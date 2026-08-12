Le jeune Français Brian Madjo, attaquant d'Aston Villa, a inscrit son nom dans les annales de la Supercoupe d'Europe à l'occasion de la confrontation de son équipe face au Paris Saint-Germain, en devenant le plus jeune joueur à débuter comme titulaire dans l'histoire de la compétition.

Unai Emery a en effet aligné l'attaquant, âgé de 17 ans et 212 jours, dans le onze de départ d'Aston Villa lors de la finale de la Supercoupe d'Europe, réalisant ainsi un record historique.

Selon « Opta », Madjo est devenu le plus jeune joueur à débuter comme titulaire lors d'une finale de Supercoupe d'Europe depuis le début de l'enregistrement des données en 2006.

Le paradoxe historique ne s'est pas arrêté à la Supercoupe d'Europe, puisque le statisticien espagnol Alexis, connu sous le nom de « Mister Chip », a souligné que Madjo était également devenu le plus jeune joueur à débuter comme titulaire dans une finale européenne, quelle qu'elle soit.

« Mister Chip » a précisé que les deux joueurs plus jeunes que lui ayant disputé des finales européennes étaient entrés en cours de jeu, depuis le banc, et non dans le onze de départ.

Il s'agit de Ronald de Boer, qui a participé à la Supercoupe d'Europe en 1987 à l'âge de 17 ans et 193 jours, et d'Ibrahim Mbaye, qui a participé à l'édition 2025 à l'âge de 17 ans et 201 jours.