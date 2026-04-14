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Le joueur comptant dix sélections avec les Oranje s’apprête à franchir un cap en intégrant le top de la Premier League

Mercato
J. van Hecke
Brighton

Jan Paul van Hecke quitte Brighton & Hove Albion. Le défenseur a décidé de ne pas prolonger son contrat, qui court jusqu’en milieu d’année 2027, et a déjà fait part de son intention de partir. 

Brighton souhaitait pourtant renégocier son contrat, mais, d’après Voetbal International, le défenseur a déjà stoppé les discussions l’été dernier. 

Le club a multiplié les approches pour le convaincre de parapher une prolongation nettement plus avantageuse, en vain : le défenseur est resté inflexible, signe que ses adieux sont imminents.

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Actuellement neuvième de Premier League, Brighton devra négocier un transfert si le club veut tirer un bénéfice financier de la situation.

Actuellement, sa valeur marchande s’élève à 35 millions d’euros. En outre, le NAC Breda percevra un pourcentage de revente de 7,5 % en cas de transfert, clause inscrite lors de son départ en 2020.  

Plusieurs cadors de Premier League, dont Chelsea, Newcastle United et Tottenham Hotspur, s’étaient déjà renseignés sur le défenseur néerlandais. 

Chez les Spurs, ce serait des retrouvailles avec l’entraîneur Roberto De Zerbi, même si un départ à Londres paraît peu probable au vu des résultats sportifs décevants du club. Le défenseur réalise une excellente saison, et il ne devrait être qu’une question de temps avant qu’un grand club anglais ne l’enrôle. 

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