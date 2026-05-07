Le joueur comptant 27 sélections avec les Oranje se dirige vers la sortie : « L’un des pires achats de ces dernières années. »

Teun Koopmeiners pourrait quitter la Juventus. Selon La Gazzetta dello Sport, l’international néerlandais (27 sélections) aurait reçu plusieurs offres, tandis qu’un échange retentissant avec l’AS Rome serait à l’étude. Les Romains s’intéresseraient également à Crysencio Summerville.

Le milieu de terrain traverse une période difficile à Turin et n’a pas réussi à s’imposer, même lors de sa deuxième saison. Il n’est toujours pas assuré d’une place de titulaire, et la Juventus envisagerait donc de se séparer de l’ancien joueur de l’AZ, sous contrat jusqu’en milieu d’année 2029.

Selon le quotidien sportif, plusieurs offres en provenance de Turquie seraient sur la table, mais le milieu de terrain de 28 ans ne semblerait pas séduit pour l’instant. Il privilégierait un maintien en Serie A.

La Juventus, qui souhaite recruter le défenseur Evan N’Dicka, verrait dans l’AS Rome une solution idéale : inclure Koopmeiners dans la transaction pour faire baisser le coût du transfert estimé à environ quarante millions d’euros.

Sur le plan sportif, un départ vers la capitale italienne pourrait lui offrir un nouveau souffle : il retrouverait Gian Piero Gasperini, l’entraîneur qui l’avait installé parmi les meilleurs milieux de Serie A à l’Atalanta.

Lequotidien transalpin est d’ailleurs très critique sur son passage à la Juve, lequalifiant de « l’un des pires transferts de ces dernières années », car l’international néerlandais n’a pas justifié les 58 millions d’euros déboursés.

En attendant, la Roma ne s’intéresse pas uniquement à Koopmeiners. Selon La Gazzetta, le club giallorosso place également Crysencio Summerville tout en haut de sa short-list. L’hypothèse d’un départ de West Ham vers le Championship rendrait cette piste encore plus réaliste. Pour renforcer son attaque, la Louve surveille aussi Antonio Nusa (RB Leipzig) et Christos Tzolis (Club Bruges).