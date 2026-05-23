Le joueur allemand, qui compte 130 sélections en équipe nationale, prend sa retraite et rachète un club professionnel

Lukas Podolski (40 ans) a officiellement mis un terme à sa carrière de footballeur, a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux. Il poursuit désormais sa carrière en tant que propriétaire du club polonais Górnik Zabrze, où il était sous contrat ces dernières saisons.

Formé au FC Cologne, il a ensuite porté les couleurs du Bayern Munich, d’Arsenal, de l’Inter et de Galatasaray, ajoutant à son palmarès un titre de champion d’Allemagne, la DFB-Pokal et la FA Cup.

Né en Pologne, il défendait les couleurs du Górnik Zabrze depuis 2021 et y disputera son dernier match samedi. Une victoire contre le Radomiak Radom permettrait au club de terminer deuxième de l’Ekstraklasa et de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions.

Outre ses performances en club, Podolski a brillé en équipe d’Allemagne : 130 sélections et 49 buts, ce qui le place au troisième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la Nationalmannschaft.

En 2014, il a été sacré champion du monde avec l’Allemagne et a disputé son dernier match international en mars 2017.

Déjà actionnaire minoritaire, il prend désormais le contrôle total du club.

En dehors des terrains, l’attaquant est depuis longtemps un homme d’affaires avisé : il possède une chaîne de kebabs forte de plus d’une centaine d’établissements à travers l’Europe, ainsi qu’une marque de vêtements, et il produit également des événements musicaux et des tournois de futsal en Allemagne.