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Le monde du football s’apprête à assister à une scène que beaucoup croyaient impossible : Ronaldinho, ancien maître à jouer du FC Barcelone et de l’AC Milan, prépare son retour au football professionnel en Italie. Plus de dix ans après son dernier match officiel, l’icône brésilienne s’apprête à rechausser les crampons pour une apparition surprise en troisième division.

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Un retour spectaculaire pour l’icône brésilienne

Le joueur de 46 ans foulera officiellement la pelouse sous les couleurs de Ravenna le 15 novembre, face au rival local Forlì, lors d’un derby très attendu. Cette rencontre sera son premier match officiel depuis son départ de Fluminense en 2015, mettant fin à 11 ans d’absence du football professionnel.

Ravenna a obtenu la signature du lauréat du Ballon d’Or 2005 à la faveur d’un recrutement surprise en juin, qui a provoqué une onde de choc dans les divisions inférieures italiennes. Mais le champion du monde n’a pas encore joué pour le club de Serie C. Depuis une première annonce à Miami, il n’a fait qu’une apparition lors d’une cérémonie de présentation sur la plage de Marina di Ravenna, en août.

« Le retour de la magie »

En confirmant la date du match, le club a souligné l’importance de l’événement dans un communiqué officiel. « C’est un événement qui attirera les regards du monde entier sur le Stadio Bruno Benelli », a déclaré le club. « Le monde entier du football pensait que c’était trop beau pour être vrai. Pourtant, nous pouvons désormais confirmer officiellement un grand retour : celui de la magie, du sourire et d’un talent qui a captivé des générations de supporters, quelles que soient leurs équipes de cœur ou leurs préférences footballistiques. »

Le club italien est également revenu sur le chemin parcouru depuis son arrivée retentissante. « De l’annonce à Miami... à l’accueil chaleureux des supporters sur la plage de Marina di Ravenna, l’attente n’a cessé de grandir, nourrie par un mélange d’enthousiasme, de curiosité et d’incrédulité », poursuit le communiqué.

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« La vision du président Cipriani, qui a enflammé l’imagination des supporters et suscité des débats bien au-delà des frontières italiennes, a désormais une date concrète. Ronaldinho jouera au Benelli, ouvrant un nouveau chapitre d’une histoire qui n’a pas fini de surprendre. »

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Un héritage fait de joie pure

Cette arrivée en troisième division marque le deuxième passage de Ronaldinho dans le football italien, après trois années fructueuses à l’AC Milan entre 2008 et 2011. Si son palmarès compte notamment des périodes où il a dominé avec le Paris Saint-Germain et Barcelone, les dirigeants de Ravenna estiment que son influence va bien au-delà des trophées.

Soulignant son rayonnement mondial singulier, le club a ajouté : « Certains footballeurs restent dans les mémoires pour ce qu’ils ont gagné, d’autres aussi pour les émotions qu’ils ont suscitées. Ronaldinho appartient à cette rare catégorie de champions capables de faire du football une joie pure, par un geste inattendu, un éclair de créativité ou un sourire qui a uni les stades et les générations. »

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Un derby en vue pour Ravenna, en haut du classement de Serie C





Getty Images





Ravenna occupe actuellement la deuxième place de son groupe de Serie C, une compétition répartie selon des critères géographiques. L’apport d’un joueur du calibre de Ronaldinho pourrait donner un formidable élan au club, sur le terrain comme en dehors. Le président du club, Ignazio Cipriani, à la tête de l’empire de restauration Cipriani, a fait part publiquement de son rêve ultime : voir le Brésilien inscrire le dernier but de son illustre carrière sous les couleurs de Ravenna.

Tous les regards se tournent désormais vers le Stadio Bruno Benelli pour le prochain derby contre Forlì. Comme l’a résumé Ravenna à l’approche de l’événement : « L’attente touche presque à sa fin. La magie revient sur le terrain. »