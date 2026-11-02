Lancé dans le grand bain
Le FC Barcelone a rebondi après deux défaites consécutives contre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en écrasant Alaves au Camp Nou. Confronté à une grave crise de blessures en défense, Flick a dû remanier son équipe et a offert à Farinas, 20 ans, sa première apparition en équipe première.
Habituellement milieu de terrain, le joueur formé à la Masia a occupé le poste de latéral droit pendant les 90 minutes. Il a pris place dans une défense de fortune aux côtés de Frenkie de Jong, aligné en défense centrale côté gauche, et a contribué à stabiliser l’équipe pour décrocher une victoire cruciale.
« Le club de ma vie »
Après avoir posé pour une photo traditionnelle devant le centre de formation, Farinas n’a pas caché sa joie au micro des médias officiels du FC Barcelone. Le jeune joueur a exprimé son immense fierté d’avoir enfin intégré l’équipe première.
« Je suis très heureux, très fier de toutes ces années de travail, a-t-il déclaré. C’est le rêve de tous les enfants. Jouer en première division, avec le FC Barcelone, le club de ma vie. »
Malgré un rôle défensif inhabituel, l’Espagnol a relevé le défi que lui avait confié son entraîneur allemand. « Je joue là où il me place », a-t-il ajouté.
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Rassuré par ses amis
Faire ses débuts à un poste qui n’est pas le sien aurait pu le déstabiliser, et Farinas a reconnu avoir ressenti de la nervosité au début. Mais son fort caractère et le soutien de visages familiers l’ont rapidement aidé à trouver ses marques.
« Au fil du match, je pense être un joueur avec un caractère assez fort. Je me suis senti à l’aise, pour être honnête », a expliqué Farinas.
Il a tenu à saluer l’aide de ses coéquipiers issus du centre de formation pour faciliter son intégration en équipe première. « Ils m’ont beaucoup aidé, a-t-il confié. [Pau] Cubarsi, Rodri, Fermin [Lopez] et Lamine [Yamal], qui étaient tous de mon côté du terrain, m’ont donné confiance. »
Un test en Ligue des champions face à Aston Villa
Flick doit désormais décider s’il fera confiance à Farinas sur la plus grande scène européenne, alors que le FC Barcelone se prépare à recevoir Aston Villa en Ligue des champions mardi. Le club catalan manque toujours cruellement de défenseurs.
Avec Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen et Xavi Espart tous indisponibles, l’entraîneur pourrait de nouveau ne pas avoir le choix. Farinas, qui porte désormais le numéro 4, pourrait conserver sa place sur le flanc droit tandis que le FC Barcelone cherche à prolonger sa bonne dynamique sur la scène nationale.