Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Sacha Tavolieri, Jorthy Mokio, originaire de Gand, souhaite disputer la Coupe du monde avec la RD Congo. À ce jour, le milieu de terrain de l’Ajax, âgé de 18 ans, n’a disputé qu’un seul match international sous les couleurs de la Belgique.

Selon le journaliste belge, le jeune milieu de terrain souhaite vivement prendre part à la Coupe du monde qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le jeune gaucher aurait donc choisi de représenter dorénavant la RD Congo, une décision présentée comme définitive.

En mars 2025, il a disputé deux minutes avec les Diables Rouges avant de s’illustrer principalement avec les U21 belges et de prendre part à la Coupe du monde U17.

Mokio est le deuxième joueur formé à l’Ajax né en Belgique à opter pour un autre pays, après que Rayane Bounida a choisi le Maroc.

La Belgique peine de plus en plus à conserver ses meilleurs talents.

Bilal El Khannouss (Maroc), Konstantinos Karetsas (Grèce), Chemsdine Talbi (Maroc), Ismael Saibari (Maroc) et Noah Sadiki (Congo) illustrent cette tendance préoccupante.