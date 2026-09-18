Le jeune défenseur Noahkai Banks a porté un coup dur au projet de la sélection américaine, après avoir décidé officiellement de renoncer à représenter les États-Unis et de choisir de porter les couleurs de la sélection allemande dans sa carrière internationale.

La Fédération allemande de football a annoncé, ce vendredi, avoir réussi à convaincre le joueur, qui avait auparavant représenté les sélections de jeunes américaines, de changer d'allégeance footballistique, dans une opération considérée comme un gain majeur pour le football allemand.

Banks (19 ans) possède la double nationalité, étant le fils d'une mère allemande et d'un père américain. Né sur l'île américaine d'Hawaï, il est cependant retourné avec sa famille en Allemagne alors qu'il était nourrisson, et y a grandi depuis, avant de rejoindre l'académie du club d'Augsbourg à l'âge de huit ans et de gravir les échelons jusqu'à l'équipe première.

Le jeune défenseur avait porté le maillot des États-Unis lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2023, et avait même pris part à un stage d'entraînement avec la première sélection américaine en septembre 2025, ce qui a rendu sa décision d'autant plus choquante pour le staff technique dirigé par Mauricio Pochettino, qui avait affirmé la semaine dernière encore qu'il restait en contact avec le joueur et attendait qu'il tranche sur son avenir.

Antonio Di Salvo, sélectionneur de l'équipe d'Allemagne des moins de 21 ans, a révélé que Banks n'était pas le seul à s'être engagé à représenter l'Allemagne, puisqu'il a été rejoint par l'attaquant tunisien Louis Ben Farhat, lui aussi binational.

Di Salvo a déclaré, dans un communiqué officiel : « Nous étions en contact avec eux depuis un certain temps, et nous avons concentré nos efforts sur eux. Je suis heureux que nous ayons pu établir un plan d'avenir pour eux avec l'Allemagne, et qu'ils l'aient accepté. »

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Cette décision intervient à un moment particulier pour le joueur, qui vient tout juste d'entamer sa troisième saison avec Augsbourg dans le championnat allemand, la « Bundesliga », où il a disputé 35 matches toutes compétitions confondues et inscrit un but, s'affirmant comme l'un des talents défensifs montants les plus en vue d'Allemagne.