Le jeune prodige Ilai Grootfaam (Feyenoord) adresse une pique à son ancien club, l’Ajax : « J’ai fait un choix… »

Ilai Grootfaam s'est à nouveau exprimé sur Instagram. Le jeune talent zélandais, qui critique régulièrement son ancien club, l'Ajax, a célébré mardi le titre de champion des Pays-Bas avec les U17 du Feyenoord.

Le Feyenoord U17 a été sacré champion des Pays-Bas pour la troisième fois consécutive mardi. Lors de la rencontre décisive contre le Sparta (victoire 4-1), Grootfaam, âgé de seize ans, a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Après la rencontre, le milieu de terrain a d’ores et déjà annoncé une nouvelle publication sur Instagram Stories. Son coéquipier Adam dos Santos Sebastião, précédemment évoqué comme cible de transfert vers l’Ajax, en a rajouté une couche : « Hahahaha, que l’autre camp se taise un peu, s’il vous plaît ! » L’Ajax U17 pointe actuellement à une décevante sixième place, derrière des clubs comme le NAC et le Sparta.

Mercredi, le milieu de terrain a publié le message annoncé : « J’ai fait un choix et je suis immédiatement devenu champion », accompagnant une série de photos. De nombreux supporters ajacides, furieux, ont immédiatement réagi.

Il s’est déjà payé de son ancien club à plusieurs reprises sur Instagram et a même retiré son maillot après avoir marqué contre les Amstellodamois, ce qui lui vaut les louanges des fans de Feyenoord sur X : « On a notre propre Noa Lang. »

Le jeune talent, dont la progression est fulgurante depuis son arrivée à Rotterdam, a été récompensé par un nouveau contrat six mois seulement après son transfert controversé.

Pour couronner le tout, Grootfaam a récemment fait ses débuts en équipe première. Face au FC Groningen (victoire 3-1), il est devenu, à 16 ans et 41 jours, le plus jeune joueur de l’histoire du Feyenoord.