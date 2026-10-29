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Le jeune prodige de Liverpool Rio Ngumoha se tourne désormais vers le choc de Premier League contre Arsenal, après une victoire à fort enjeu à Anfield. Liverpool s’est qualifié pour les quarts de finale de la Carabao Cup en battant Chelsea au terme d’une séance de tirs au but tendue, mercredi soir.

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Des exploits à Anfield pour décrocher la qualification

L’ambiance à Anfield était à son comble lorsque Liverpool a fini par venir à bout de Chelsea lors d’un quatrième tour éprouvant, conclu aux tirs au but. Après un match nul disputé (1-1) au terme du temps réglementaire, Liverpool a gardé son sang-froid pour remporter la séance 6-5. Ce résultat obtenu de haute lutte marque une étape importante dans la dynamique actuelle du club, sous les projecteurs.

Cette victoire à suspense porte à cinq matches la série de succès de Liverpool, toutes compétitions confondues. Après avoir éliminé le club londonien, Liverpool s’est qualifié pour un quart de finale à domicile contre l’AFC Bournemouth, prévu à la mi-décembre. Revenant sur l’ambiance dans le vestiaire après le coup de sifflet final, le jeune Rio Ngumoha a souligné la joie collective du groupe. « Les gars étaient aux anges », a déclaré Ngumoha à Sky Sports. « Je pense que c’était un bon match. Nous avons bien joué, nous nous sommes accrochés et c’est un excellent résultat. Nous sommes heureux d’être en quarts de finale. »

Une confiance grandissante avant Arsenal

Ngumoha, devenu l’un des espoirs du club dont on parle le plus, estime que cette série de bons résultats a donné à l’équipe un état d’esprit sans crainte. Le joueur de 18 ans a expliqué que le groupe déborde de confiance à l’approche d’un choc au sommet ce week-end. L’attention s’est déjà détournée des célébrations en coupe pour se porter sur les exigences tactiques de la course au titre en Premier League.

Évoquant l’excellent moral du groupe à l’AXA Training Centre, l’ailier a indiqué que l’équipe s’attend à être performante chaque fois qu’elle entre sur le terrain. « Il est au plus haut. Nous abordons chaque match en sachant que nous pouvons offrir du spectacle aux supporters, mais aussi repartir avec les trois points. Désormais, nous nous concentrons sur le grand match de dimanche contre Arsenal », a ajouté le jeune joueur.

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Faire confiance à la nouvelle génération

Andoni Iraola a montré qu’il avait une grande confiance dans la profondeur de son effectif face à Chelsea, en procédant à sept changements par rapport à l’équipe qui avait affronté celle de Xabi Alonso. Ngumoha a connu sa sixième titularisation de la saison, aux côtés d’autres joueurs issus du centre de formation, comme Trey Nyoni, Lewis Koumas et James McConnell. Ce choix de faire tourner l’effectif s’est révélé payant : cette équipe rajeunie a fait jeu égal avec les joueurs expérimentés de Chelsea tout au long de la rencontre.

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Ngumoha a exprimé sa gratitude pour les occasions que lui offrent l’entraîneur basque et son staff. Il a salué sans hésiter la possibilité donnée aux adolescents de peser sur les matches de l’équipe première. « Je ne remercierai jamais assez le coach et le staff technique », a-t-il déclaré. « Et pas seulement pour la confiance qu’ils m’accordent, mais aussi pour celle qu’ils ont accordée aujourd’hui à Trey, Koumas et James McConnell. Nous avons montré au coach pourquoi il nous fait confiance. »

Entretenir la dynamique victorieuse

Alors que Liverpool prépare son déplacement dans le nord de Londres, l’objectif reste de maintenir son niveau d’exigence sans tomber dans la suffisance. Ngumoha sait bien que, même si gagner donne envie de recommencer, la Premier League représente un défi bien plus relevé. La rencontre contre Arsenal est largement perçue comme un test de la capacité de Liverpool à remporter le titre cette saison.

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Ngumoha a insisté sur l’importance de garder les pieds sur terre malgré cette récente série de succès. « Je pense qu’il n’y a pas de meilleure sensation que de gagner des matches et d’enchaîner victoire après victoire après victoire. La confiance est au plus haut, mais nous ne devons jamais tomber dans la suffisance », a-t-il conclu.