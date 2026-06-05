Le jeune prodige a été hospitalisé, et sa participation à la Coupe du monde s’avère hautement incertaine

L'équipe nationale allemande a essuyé un revers de taille à l'approche de la Coupe du monde. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a annoncé vendredi que Lennart Karl s'était blessé à l'entraînement. L'attaquant de 18 ans du Bayern Munich a été immédiatement transporté à l'hôpital pour y subir des examens.

« Ça ne s’annonce pas bien », a commenté Nagelsmann. « Il est parti à l’hôpital et va passer des examens. Nous devons attendre le diagnostic pour savoir s’il pourra jouer la Coupe du monde ou si nous devrons faire appel à un remplaçant. »

Selon Florian Plettenberg de Sky Sport, un forfait pour la Coupe du monde n’est pas à exclure à ce stade. Les prochaines heures doivent apporter plus de précisions sur la gravité de la blessure du jeune talent du Bayern Munich.

Son absence serait un coup dur pour l’Allemagne : l’attaquant a brillé durant la préparation et s’est imposé comme un sérieux prétendant à une place de titulaire dans le schéma de Nagelsmann.

Karl semblait en pole position pour occuper l’un des postes derrière l’avant-centre. Les stars Florian Wirtz et Jamal Musiala sont quasi assurés de deux des trois places offensives, laissant la troisième encore ouverte.

Polyvalent, Karl avait d’ailleurs débuté sur l’aile droite lors de la victoire 4-0 contre la Finlande en match amical, avant d’être remplacé à la 73^e minute.