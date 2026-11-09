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Le jeune talent de Fulham Josh King s’est confié sur son intégration rapide en équipe d’Angleterre A, désignant la superstar du Real Madrid Jude Bellingham comme une figure clé de sa progression. La présence du milieu de terrain de 19 ans dans la dernière liste de Thomas Tuchel a créé la surprise, alors que l’Angleterre se prépare à des rencontres cruciales de Ligue des nations contre la Croatie et l’Espagne.

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Bellingham prend King sous son aile

L’éclosion de King est l’une des histoires marquantes de cette saison de Premier League, et sa progression vient d’être officiellement reconnue sur la scène internationale. Si l’adolescent de Fulham avait déjà découvert l’environnement de l’équipe première lors d’un stage de préparation à la Coupe du monde en Floride plus tôt cette année, sa sélection pour les deux prochains matches de Ligue des nations constitue sa première convocation pour des rencontres officielles. Au sein du groupe, King a trouvé un environnement bienveillant, porté par certains des plus grands noms du football mondial.

Revenant sur son expérience en sélection, le milieu polyvalent a souligné l’influence des cadres de l’Angleterre. « J’ai appris de beaucoup de personnes [lors du stage de préparation à la Coupe du monde]. Jude a beaucoup compté pour moi. Il m’a pris sous son aile et a essayé de me mettre à l’aise. Beaucoup de joueurs ont fait la même chose. Harry Kane aussi m’a vraiment mis à l’aise et a essayé de m’aider pendant mon séjour là-bas », a déclaré King, cité par The Evening Standard.

Formé à Fulham, King a également salué la culture qui règne dans le vestiaire anglais, soulignant que les qualités du groupe ne se limitent pas au terrain. « Cela montre aussi ce que l’Angleterre a construit ici : en plus d’être de bons joueurs sur le terrain, ce sont tous de très bonnes personnes », a-t-il ajouté. Le joueur de 19 ans semble s’épanouir malgré la pression liée à son statut de nouveau venu dans le groupe.

Le rêve de jouer pour l’Angleterre

Pour King, cette semaine vient couronner des années de travail à Craven Cottage, où il est devenu un titulaire régulier sous les ordres d’Alvaro Arbeloa. Le milieu de terrain est promis à un grand avenir depuis longtemps, mais cette convocation en équipe première n’en reste pas moins un moment considérable pour le jeune joueur. Il s’est dit fier d’avoir été retenu pour les rencontres face à la Croatie jeudi et à l’Espagne dimanche, qu’il considère comme une étape importante de sa carrière.

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« Jouer pour l’Angleterre, c’est le rêve. M’en rapprocher d’un pas est donc une réussite incroyable, pour laquelle je travaille depuis longtemps », a souligné King. L’humilité du milieu de terrain lui a déjà valu l’estime de membres du staff technique, et il a tenu à exprimer sa reconnaissance envers le nouveau sélectionneur. « Je lui suis reconnaissant de m’accorder sa confiance », a-t-il déclaré.

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La polyvalence tactique sous Tuchel

Si King s’est fait une place dans les plans de Tuchel, c’est notamment grâce à sa remarquable polyvalence. Le technicien allemand a déjà exploré différentes options après les examens médicaux passés par d’autres stars, dont Cole Palmer, et il voit en King un joueur capable d’occuper plusieurs postes dans le dernier tiers du terrain. Lors de sa conférence de presse de vendredi, Tuchel a évoqué King comme une option possible à l’aile droite, malgré sa préférence naturelle pour un rôle de meneur de jeu dans l’axe.

King est tout à fait disposé à adapter son jeu aux besoins de l’Angleterre, qui entre dans une nouvelle ère. « Je suis prêt à jouer n’importe où pour le sélectionneur », a affirmé King. « Je dois ajouter d’autres aspects à mon jeu. Sur les côtés, il faut parfois assurer une couverture défensive ou faire des appels dans le dos de la défense. Je suis capable de jouer à beaucoup de postes différents, et c’est probablement l’une des raisons pour lesquelles je suis ici. »

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Une semaine décisive pour l’Angleterre

À l’ouverture de cette trêve internationale très attendue, le prometteur King espère décrocher sa première sélection avec l’Angleterre sous la direction tactique de Tuchel. Ces prochaines rencontres représentent un moment crucial pour le groupe, qui s’apprête à disputer ses deux derniers matches de la phase de groupes de la Ligue des nations.

L’équipe bénéficiera d’abord de l’avantage du terrain en accueillant une équipe croate accrocheuse jeudi prochain. Après ce premier test, le groupe ambitieux de Tuchel se rendra dimanche à Madrid, la capitale espagnole, pour y affronter l’Espagne, championne du monde en titre, lors d’un match qui promet de conclure en beauté sa phase de groupes.