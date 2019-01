Le jeune de Manchester United McTominay prolonge son contrat

Le jeune McTominay a signé une prolongation de deux ans de son contrat avec Manchester United, soit jusqu'en 2023. Le joueur de 22 ans n'a fait que huit apparitions depuis le début de la saison toutes compétitions cofondues, et pourrait être prêté lors de ce mercato hivernal. Le Celtic serait intéressé.

Après avoir percé en équipe première la saison passée sous les ordres de José Mourinho, McTominay souhaite continuer sa progression avec les Red Devils. "Manchester United est ma vie depuis l'âge de cinq ans et jouer pour le club que j'ai toujours supportéest tout ce que j'ai toujours voulu", dit-il. "Je suis encore jeune et j'apprends en permanence aux côtés du coach et des joueurs de calsse mondiale de l'effectif. J'ai hâte de continuer à progresser dans ce grand club."

L'entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer ajoute : "Scott est au club depuis un très jeune âge, il a progressé dans les équipes de notre académie et beaucoup progressé lors des deux dernières saisons."

✍️ We are delighted to announce Scott McTominay has extended his contract with #MUFC until June 2023, with the option to sign for a further year.



Congratulations, @McTominay10! 🙌