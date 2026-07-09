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« Le jeu a été arrêté pour une main », déclare Wahbi, qui sème ainsi le doute sur la validité du but de Mbappé

Kylian Mbappé
M. Ouahbi
France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
France
Maroc
É.-U.

Quelles ont été les déclarations du sélectionneur marocain après le choc de la Coupe du monde ?

Mohamed Wahbi, le sélectionneur marocain, a exprimé des réserves sur la validité du premier but de l'équipe de France, marqué jeudi soir en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

Kylian Mbappé a ouvert le score à la 60^e minute, mais c’est Adrien Rabiot qui a été au cœur de la polémique, en raison d’une main signalée dès l’origine de l’action.

À ce sujet, Wahbi a déclaré en conférence de presse : « Le but est né d’une action collective ; certains joueurs se sont arrêtés parce qu’ils ont vu une faute de main, et il y en a effectivement eu une. Je ne sais pas si elle aurait dû être sifflée ou non, je n’en suis pas sûr, mais c’est ce qui s’est passé. Ensuite, Mbappé a réalisé une action individuelle qui lui a permis de marquer. »

Au sujet de la rencontre, le sélectionneur marocain a déclaré : « Nous devons reconnaître que nous avons affronté une très bonne équipe. Nous avons beaucoup souffert en première mi-temps, et Yassine Bounou a réalisé un arrêt décisif sur le penalty, mais en deuxième mi-temps, nous nous sommes mieux défendus. Notamment, lorsque nous avions la possession du ballon, nous étions plus sereins et plus confiants. »

Il conclut : « À un moment, nous avons été nettement meilleurs ; certains joueurs semblaient à bout de souffle en première période, mais ils ont ensuite bien entamé la seconde. »

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Il a conclu : « La fin a été difficile, mais nous devons continuer à croire en notre projet, à travailler et à consolider nos fondamentaux pour disposer de plus d’options et de solutions en cas de blessures ou de baisse de forme. »

Concernant l’élimination de la Coupe du monde, Wahbi a reconnu une « grande déception » au sein du groupe : « Nous sommes très déçus car nous en voulions davantage, mais nous devons l’accepter. Nous allons continuer à travailler et nous ne nous arrêterons pas là. »

Concernant l’avenir de la sélection marocaine, riche en jeunes talents, il a affirmé : « L’avenir s’annonce prometteur si nous poursuivons sur cette lancée. Cela ne signifie pas que nous ne voulions pas gagner aujourd’hui ; nous avons tout fait pour l’emporter, mais nous avons affronté une bonne équipe. »

L’entraîneur a conclu : « Nous savons que nous devons continuer à travailler. Nous disposons d’un vaste vivier de talents et de jeunes joueurs ; nous resterons donc confiants et, bien sûr, nous n’abandonnerons pas. »

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