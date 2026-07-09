« Le jeu a été arrêté pour une main », déclare Wahbi, qui sème ainsi le doute sur la validité du but de Mbappé

Mohamed Wahbi, le sélectionneur marocain, a exprimé des réserves sur la validité du premier but de l'équipe de France, marqué jeudi soir en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

Kylian Mbappé a ouvert le score à la 60^e minute, mais c’est Adrien Rabiot qui a été au cœur de la polémique, en raison d’une main signalée dès l’origine de l’action.

À ce sujet, Wahbi a déclaré en conférence de presse : « Le but est né d’une action collective ; certains joueurs se sont arrêtés parce qu’ils ont vu une faute de main, et il y en a effectivement eu une. Je ne sais pas si elle aurait dû être sifflée ou non, je n’en suis pas sûr, mais c’est ce qui s’est passé. Ensuite, Mbappé a réalisé une action individuelle qui lui a permis de marquer. »

Au sujet de la rencontre, le sélectionneur marocain a déclaré : « Nous devons reconnaître que nous avons affronté une très bonne équipe. Nous avons beaucoup souffert en première mi-temps, et Yassine Bounou a réalisé un arrêt décisif sur le penalty, mais en deuxième mi-temps, nous nous sommes mieux défendus. Notamment, lorsque nous avions la possession du ballon, nous étions plus sereins et plus confiants. »

Il conclut : « À un moment, nous avons été nettement meilleurs ; certains joueurs semblaient à bout de souffle en première période, mais ils ont ensuite bien entamé la seconde. »

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Il a conclu : « La fin a été difficile, mais nous devons continuer à croire en notre projet, à travailler et à consolider nos fondamentaux pour disposer de plus d’options et de solutions en cas de blessures ou de baisse de forme. »

Concernant l’élimination de la Coupe du monde, Wahbi a reconnu une « grande déception » au sein du groupe : « Nous sommes très déçus car nous en voulions davantage, mais nous devons l’accepter. Nous allons continuer à travailler et nous ne nous arrêterons pas là. »

Concernant l’avenir de la sélection marocaine, riche en jeunes talents, il a affirmé : « L’avenir s’annonce prometteur si nous poursuivons sur cette lancée. Cela ne signifie pas que nous ne voulions pas gagner aujourd’hui ; nous avons tout fait pour l’emporter, mais nous avons affronté une bonne équipe. »

L’entraîneur a conclu : « Nous savons que nous devons continuer à travailler. Nous disposons d’un vaste vivier de talents et de jeunes joueurs ; nous resterons donc confiants et, bien sûr, nous n’abandonnerons pas. »